“Me llama mucho la atención”: así reaccionó Sheinbaum a los fallos sobre Cabeza de Vaca y Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, dijo que le llama la atención que el Tribunal Electoral tomara decisiones distintas en el caso de las candidaturas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya.

En conferencia de prensa desde Pachuca, la prensa preguntó a la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” su opinión sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para retirarle la candidatura a una diputación federal plurinominal al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y por el otro, ratificarle la candidatura a senador plurinominal al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

Sheinbaum contestó: “Pues ya decidió el Tribunal sobre el tema de las candidaturas. Me llama la atención, el caso de Anaya, no sé, ¿a ustedes no les llama la atención? O sea, porque es un caso similar, ¿no?”

–¿Es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular? –le preguntó la prensa.

–No, el tema es que tiene denuncias, está prófugo de la justicia. Pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca, respondió la morenista.

Luego, sugirió: “Habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en la otra, de otro tipo. A mí me llama mucho la atención”.