No es sensato ni sostenible reducir la edad para la pensión de adultos mayores: Álvarez Máynez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, afirmó que no bajaría la edad para las pensiones de adultos mayores, ya que no es sensato ni sostenible.

Durante su participación en la 87 Convención Nacional Bancaria, en donde también participaron las otras dos aspirantes presidenciales, el candidato emecista resaltó que no se puede pretender bajar la edad de pensiones sin explicar cómo será financiado.

“Hay que hacer un ajuste escalonado. Yo no bajaría la edad de la pensión de adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional, no me parece que sea sano con las presiones fiscales del país para el gasto, me gustó el esquema que se creó, se le debe mucho a los empresarios que tuvieron la visión de construir una reforma que sí ayuda al sistema de pensiones arreglar”, explicó.

Además, resaltó que se debe separar el esquema de pensiones con los esquemas de salud y de protección social, ya que el país tendrá que discutir un sistema de salud que no sea financiado por el esquema obrero-patronales que termina siendo un doble o triple carga para la formalidad.

“Termina castigando a los empresarios al dar de alta a sus trabajadores al IMSS o al Infonavit, que cumplen con sus obligaciones fiscales, por lo que no puede ser que el país le ponga tantos obstáculos a quien juega derecho, cumple con las reglas y que esas personas terminen financiando un sistema de salud que aspira a ser universal, nunca va a ser universal sino se financia con instrumentos universales.”

En la misma conferencia, el político zacatecano cuestionó la propuesta de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, al decir que bajará la edad de las personas para pensionarse sin explicar cómo lo financiará.

“No se puede decir en un foro, cortándose el dedo para que te salga sangre, que vas a bajar la edad de las pensiones a 60 años, sin decir cómo lo vas a financiar, y en otros foros venir a decir y hablar de responsabilidad fiscal, y hablar de responsabilidad económica, eso es insostenible”, argumentó.

Esto luego de que, en una gira por Irapuato en marzo pasado, Xóchitl Gálvez firmó ante un notario, con su sangre, el compromiso de no quitará los programas sociales y que la pensión de adultos mayores sea desde los 60 años.

En la misma conferencia, habló de los tres ejes con lo que pretende gobernar el país: un México con justicia y paz; Un México con prosperidad y un México con igualdad.