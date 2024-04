Comando roba vehículo al equipo de campaña de Willy Ochoa, candidato al Senado en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).- Willy Ochoa Gallegos, candidato al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas”, que conforman el PAN-PRI-PRD, denunció este lunes que un comando armado interceptó a integrantes de su equipo de campaña en una carretera del municipio de Arriaga en la región de la costa.

En su cuenta de X, el candidato explicó que sus colaboradores viajaban de Tuxtla Gutiérrez, rumbo al municipio de Suchiate, localizado en los límites con Guatemala, cuando fueron interceptados por hombres con armas largas.

“Justo 500 metros antes de la caseta de cobro de Arriaga, un comando armado en una Jeep color gris interceptó a mi equipo de trabajo y lo despojó de uno de los vehículos en los que se transportaba con propaganda rumbo a Suchiate, donde tendremos un encuentro con la ciudadanía”, denunció.

Ochoa Gallegos afirmó que su equipo se encuentra a salvo, pero criticó la situación de inseguridad que vive la entidad con un gobierno morenista.

Esta es la segunda vez que el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas”, denuncia agresión en su contra y contra su equipo de trabajo.

El 23 de febrero pasado denunció con la exhibición de un video, una persecución y un intento de secuestro en el tramo carretero Villas Las Rosas – Comitán. En esa ocasión responsabilizó y señaló al ahora candidato a ser reelecto por el partido Morena al Ayuntamiento de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega, de impedirle realizar un evento en la localidad.

“Vamos a recorrer el estado donde se pueda recorrer”: Olga Luz Espinosa Morales

Al arrancar este lunes su campaña por la gubernatura del estado, Olga Luz Espinosa Morales, abanderada de la coalición “Fuerza y corazón por México”, dijo en conferencia de prensa que va a tratar de ir a los 124 municipios de Chiapas, siempre y cuando se den las condiciones de seguridad.

“Vamos a tratar de ir a todos lados, pero si no hay condiciones de seguridad, pues no vamos. Si el gobernador no va a esos municipios imagínense, cómo ha de estar, cuando él trae toda la fuerza del Estado, trae a la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional y al Ejército, y no llega; yo que solo traigo tres patrullas de la Guardia Nacional”.

La candidata expuso que ni siquiera Tuxtla Gutiérrez, la capital, es segura.

Espinosa Morales agradeció el apoyo que le brindan los militares de la Guardia Nacional, y señaló que sin su ayuda, ella no sabría lo que está aconteciendo.

Relató que hace unos días transitaba por una de las avenidas de la ciudad, cuando la patrulla que viene atrás se quedó. “El protocolo de seguridad es que me abren brecha, yo voy en medio y dos patrullas atrás; la última patrulla se quedó porque se le emparejó una camioneta de hombres armados. Yo me seguí, no me di cuenta; ellos contuvieron. ¿Cual era la duda? De quién era y por qué iba escoltada”.

La también diputada federal con licencia declaró que “lo más curioso es que en la entidad parece que solo le pasa a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas”.

Comentó que a Willy Ochoa no es la segunda vez que le pasa; “ha tenido más incidentes, lo que pasa es que no se habían materializado, aparte de lo de Villa Las Rosas, tengo entendido también que en Pichucalco también tuvieron algún tipo de incidente”.