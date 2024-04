Xóchitl Gálvez habla de su hermana presa: “No sé si sea culpable o inocente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La visita de Xóchitl Gálvez al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) planteó para la candidata el abordaje de uno de los temas más duros de su perfil público: el encarcelamiento de su hermana por secuestro.

El tema es tan difícil que, a un mes de iniciada la campaña por la Presidencia, esta fue la primera ocasión en que la originaria de Hidalgo se refirió al caso que ha mantenido a su hermana desde hace 12 años tras las rejas.

Gálvez Ruiz mencionó que su hermana se dice inocente y ella le cree. Sin embargo, precisó que no sabía si es responsable de los hechos que se le imputan o no lo es.

Además, aseguró que su hermana no tiene sentencia y que en el tiempo que lleva presa no ha intentado interceder a su favor, prometiendo además que no lo hará si llega a la Presidencia de la Republica.

“Será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable lo va a pagar, de eso tengan la certeza. En estos 12 años y como senadora, jamás he usado un cargo para buscar impunidad”, dijo.

Con cierto entrecorte en su alocución, la presidencial del PRI-PAN-PRD expuso que visitar la prisión cada 15 días la ha convertido en mejor persona.

“No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Martha Acatitla y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel”, agregó.

Como abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez ha mantenido una constante crítica a la opacidad respecto a los presuntos negocios en que están implicados los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en esta ocasión, prometió que sus hijos no recibirán contratos y podrán decir a qué se van a dedicar. En el caso de Juan Pablo, presente en el evento, dijo que ya lo hace y es muy chambeador.