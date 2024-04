“Algo muy extraño”, dice Sheinbaum de encapuchados que la interceptaron en Chiapas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PVEM y PT a la Presidencia, calificó de “algo muy extraño” al grupo de pobladores que la interceptó en Chiapas.

Este domingo, en su tránsito hacia Tapachula, la aspirante, su equipo de trabajo y la prensa que cubre sus actividades fueron interceptados por hombres encapuchados, algunos de ellos con armas en la entrada al municipio de Motozintla, en la región de la Sierra de Chiapas.

Los embozados le pidieron a la morenista que evite que ese lugar “sea un desastre más”, como ocurre en Frontera Comalapa, localidad vecina que está bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una entrevista con medios, Sheinbaum consideró muy raro el incidente y llamó la atención que el único medio que estaba junto a la persona encapuchada que le habló era el portal Latinus, cuyo principal conductor es Carlos Loret de Mola.

“Y luego ahí a la salida Motozintla nos pararon las personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención era que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus”, declaró la morenista.

– Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar. ¿Cree que fue montado o…? –se le preguntó a la candidata.

–No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron “es que no somos fifís”, algo muy extraño, la verdad –respondió.

–¿Estaban armados, sí estaban armados?

–¡Ah! No sé, la verdad no lo vi.

–Los pobladores nos contaron que eran del cártel de Sinaloa.

–No, no. No lo creo, la verdad –dijo Sheinbaum.

–¿Qué le dijeron? ¿Se sintió intimidada?

–No, para nada. O sea, llegaron, nos pararon, nos dijeron que no estaban contra el gobierno; el único medio que estaba ahí era Latinus. Y luego les digo, al final, me llamó mucho la atención que dijeron: “Y no somos ni fifís ni nada de eso, ¡eh!”. Muy extraño –insistió la candidata.

–¿Fue el único retén? A nosotros nos pararon en dos ocasiones, por ejemplo. ¿Fue el único que la detuvo a usted?

– Sí, yo creo que lo importante fue la gira, como esta. Hay algunos temas que la gente nos dijo de seguridad y los vamos a atender, los está atendiendo el Presidente y los vamos a atender cuando lleguemos.

–Sin embargo, Patricia Armendariz subió en la red social “X” un tuit diciendo que eran parte de un cártel.

– No, bueno, eso sí no sé. No sé qué haya declarado Patricia. Les digo, a mí me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron y que el único medio que estaba ahí era Latinus –expuso Sheinbaum.

–¿Usted creería que sí era un montaje?

– Nada más hasta ahí. Gracias –atajó la candidata.