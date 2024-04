Debaten candidatas en Morelos; acusan a morenista de representar la continuidad de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Las tres candidatas a la gubernatura de Morelos Margarita González Sarabia, de Morena y aliados; Lucía Meza Guzmán, de PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas; y Jessica Ortega de la Cruz, de Movimiento Ciudadano; sostuvieron un debate en donde cada una posicionó su discurso que ha hecho en campaña.

La candidata oficialista recurrió a asirse al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, a repetir su discurso y a dirigirse a simpatizantes de la 4T; la candidata opositora señaló todo el tiempo a Margarita González de ser la continuidad del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y posicionarse como el cambio; finalmente, Jessica Ortega se posiciona como “la única nueva” y las colocó como las representantes de la vieja política.

El debate abordó como ejes temáticos: seguridad, economía, desarrollo económico, turismo, empleo, campo, combate a la corrupción, salud y educación.

En materia de seguridad, Lucía Meza y Margarita González propusieron desaparecer la Comisión Estatal de Seguridad y convertirla de nueva cuenta en una Secretaría. Mientras que Jessica Ortega propuso declarar la Alerta de Violencia de Género en todo el estado.

El segundo tema ligado al tema económico, Margarita González Saravia presumió que siempre ha sido su tema, que fue secretaria de desarrollo económico y turismo, aunque no aclaró que fue en gobiernos panistas. Mientras que Lucía Meza Guzmán aprovechó para presumir que ella ya firmó un acuerdo con los empresarios, quienes dijo, le han dicho que nunca fueron beneficiados por las administraciones donde estuvo Margarita González. Jessica Ortega dijo que rescataría el aeropuerto Mariano Matamoros en Morelos, lo que se ha intentado desde hace 30 años, pero no ha servido de nada.

El siguiente tema es el combate a la corrupción las críticas llovieron a Cuauhtémoc Blanco Bravo y a “su candidata” Margarita González Saravia, quien es preciso recordar, fue su secretaria de Turismo y Cultura los primeros tres años de gobierno.

Opacidad, nepotismo, peculado, desvío de recursos, fueron algunos de los señalamientos hechos por Lucía Meza Guzmán y también de Jessica Ortega de la Cruz.

Margarita González recurrió a repetir el discurso de López Obrador de que es honesta, la frase de “no robar, no mentir y no traicionar”, pero no ofreció medidas concretas para lograr un combate a la corrupción.

Finalmente, las candidatas abordaron los temas de educación y salud. Siguió la misma tónica: Margarita González recurriendo al discurso del presidente y su candidata; mientras que Lucía Meza se lanzó contra el abandono de los dos sectores por parte del gobierno del estado, lo que fue reiterado por Jessica Ortega.

El debate fue producido y transmitido por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, parte del sistema de los medios púbicos. La transmisión y su producción dejó mucho que desear, por los constantes cortes en la señal. Está programado un segundo debate entre las candidatas el próximo 17 de mayo, al que ha dicho la candidata de Morena que no asistirá.