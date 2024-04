Aspirantes a la CDMX suscriben el Pacto por la Primera Infancia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes los tres candidatos a la jefatura Gobierno firmaron el Pacto por la Primera Infancia, en el que 500 organizaciones propusieron 12 puntos para atender y garantizar los derechos de niños y niñas en la Ciudad de México.

El evento se celebró en el Papalote Museo del Niño, donde también estuvieron presentes niños y niñas, en representación de las infancias mexicanas, para quienes los organizadores transmitieron una animación que relató un poco de la infancia de cada uno de los aspirantes a gobernar la ciudad, así como su aproximación a los derechos de los menores.

El primero en hablar fue el candidato de la alianza "Va por la CDMX", Santiago Taboada, quien dirigió su discurso directamente a los niños que lo escucharon sentados en cojines de colores dispuestos sobre el piso en primera fila. "¿A quién le gusta, por ejemplo, comer rico en su escuela?, ¿A quién le gustaría que en su escuela todos los días en la mañana hubiera un desayuno calentito muy rico? Bueno, esas son de las cosas que queremos trabajar, para que reciban los mejores alimentos".

El panista reiteró su propuesta de arreglar las escuelas públicas de la capital, remarcó el derecho de los niños a la diversión y enlistó los derechos a los que deben tener acceso las infancias:

"Esos derechos de salud, esos derechos de alimentación, esos derechos de escuela, por ejemplo, ¿a quién le gustan las vacunas?".

Los niños le contestaron "¡noo!", y Taboada les explicó que tiene el objetivo de priorizar el tema de la salud para evitar que se enfermen.

En su turno, la candidata de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada, se presentó como una política no tradicional: "Vengo a exponerles el tema de un compromiso que tenemos con la primera infancia, no porque sea uno de los grandes retos de la ciudad y que estamos en campaña, y como política tradicional, no".

Entonces subrayó su trabajo como alcaldesa de Iztapalapa, así como su proyecto estrella, las Utopías, en especial el Barco Utopía, ubicado en el Parque Lineal Periférico Oriente: "Gratuito, público, y vas por Periférico y encuentras un barco enorme".

Aunque no dio una propuesta concreta para atender la violencia sexual contra menores, la morenista fue la única en mencionar la problemática: "En ese barco hay una sala en donde se hace un trabajo con niñas y niños en torno a evitar violencia sexual".

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, llegó al micrófono con la voz entrecortada por la animación con la que proyectaron su infancia y la historia de migración de sus padres.

Reconoció sentirse conmovido y sentenció: "Yo estoy convencido de que el grado de desarrollo de un país se tendría que medir con la atención que le ponemos a las niñas y a los niños, y creo que no nos está yendo bien".

Luego añadió: "Vengo a firmar sin remilgos, sin duda me parece que lo que ha hecho el pacto por la primera infancia es fundamental, tenemos que pasar a la acción, no puede haber prioridad más importante, de ninguno Gobierno, que no sean los niños y las niñas".

El emecista dijo que no hay dinero mejor invertido que aquel que se invierte desde el nacimiento hasta los cinco años de vida: "Necesitamos hacer todo lo que se requiera, desde las consultas prenatales, la nutrición en las madres, el embarazo con seguridad y sin violencia, la lactancia materna exclusiva, tamizajes neonatales, ampliado, auditivo, la vacunación científica".

Adicional al Pacto por la Primera Infancia, el candidato de MC propuso: "Un pacto de sociedad, un pacto fiscal, necesitamos poner todos los recursos y sumarnos todas y todos a conquistar el mejor futuro".

Chertorivski recordó cuando el expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, planteó la meta del alunizaje: "No se preocupó cuánto presupuesto, si la NASA tenía la tecnología y la ciencia necesaria para llegar a la Luna, dijo: Vamos a llegar (...) agarramos las metas que el Pacto por la Primera Infancia nos plantea, hagámoslas aún más ambiciosas y digamos, vamos a llegar".

Al cerrar su mensaje, remarcó: "Las niñas y los niños se lo merecen, merecen que ahí no haya distinciones políticas".

PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA

El compromiso que firmaron los candidatos tiene como ejes centrales 12 puntos para que el Gobierno de la Ciudad de México, con la administración que sea, atienda y garantice los derechos de niñas y niños:

Disminuir a 40% la pobreza y a 9% la pobreza extrema en primera infancia.

Reducir a 8% la desnutrición crónica, y a 5% la anemia y la prevalecía de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años.

Incrementar a 75% la lactancia en la primera hora de vida y a 50% la lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de seis meses.

Lograr que 90% de niñas y niños de uno a dos años reciban todas las vacunas que les corresponden.

Aplicar el tamiz neonatal al menos al 90% de recién nacidos, brindar atención especializada a partir del diagnóstico, e incrementar a 80% la cobertura en educación y servicios de salud para niñas y niños con discapacidad.

Incrementar a 90% a las niñas y niños menores de cinco años con un adecuado desarrollo infantil temprano y a 50% la cobertura de evaluaciones de desarrollo anuales.

Lograr que el 20% de niñas y niños menores de tres años reciban educación inicial en cualquiera de sus modalidades.

Asegurar que el 85 % de niñas y niños a partir de los tres años reciban educación preescolar de calidad.

Alcanzar el 30% de las familias con niñas y niños menores de seis años con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible.

Lograr que el 90 % de las niñas y niños estén inscritos en el registro civil antes de cumplir un año y que a los cinco años todos se encuentren registrados.

Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia, al disminuir en 20 % el uso de métodos violentos de disciplina y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niñas y niños menores de seis años.

Incrementar en 10% la participación de madres y padres en actividades de juego con sus hijas e hijos menores de cinco años, así como incrementar la disponibilidad, acceso y calidad de espacios públicos para el juego de la primera infancia.

Hasta el momento, ninguno de los candidatos ha presentado un paquete de propuestas que abarque la totalidad de problemáticas y objetivos planteados por el pacto.

Antes de que los aspirantes a gobernar la ciudad pasarán a firmar, los candidatos presidenciables asumieron también el compromiso: Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PVEM; Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la primera infancia abarca el periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad.