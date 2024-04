Presidenciables firman Pacto por la Primera Infancia; prometen desarrollo y bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez del PAN-PRD-PRI, Jorge Álvarez Máynez de MC y Claudia Sheinbaum de Morena-PT-PVEM, firmaron el Pacto por la Primera Infancia con el que se comprometieron a trabajar por el desarrollo, bienestar y el cumplimiento de los derechos de la niñez de cero a seis años del país.

En el Papalote Museo del Niño, frente a unos 50 pequeños y decenas de representantes de las 500 organizaciones civiles que promueven dicho Pacto, hablaron de sus propuestas de gobierno para atender a este sector de la población: educación, alimentación, salud pobreza, cuidados, entre otros temas.

Previo a sus discursos, en una pantalla gigante se proyectaron videos con un cuento de la vida de los aspirantes presidenciales en los que todos resultan ser presidentes de México.

La firma del Pacto significa que, de ganar la Presidencia de la República, deberá apoyar los esfuerzos para lograr las 12 metas que tiene esta iniciativa para mejorar las condiciones es de vida de más de 552 mil niñas y niños del país.

Entre las 12 metas para este año destacan dos nuevas derivadas de las peticiones de los niños: pasar más tiempo jugando con sus mamás y papás y hacerlo en espacios públicos seguros y dignos. Las otras metas se pueden leer en el siguiente link: https://elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx/pacto_2024?menu=metas

Con esa firma, los candidatos se comprometieron a aceptar el acompañamiento de especialistas para elaborar diagnósticos, investigaciones, propuestas y recomendaciones, análisis presupuestales y asesoría técnica para crear acciones encaminadas a reducir carencias y vulneraciones que afectan a este sector de la población.

En el acto, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez convivieron durante unos momentos con los pequeños, aunque los dos últimos tuvieron una mejor recepción que incluyó aplausos y gritos de simpatía.

Los candidatos y los niños

La morenista Claudia Sheinbaum fue la primera en firmar el Pacto. Expuso que una de las razones para signar es que “las mujeres tienen una visión de protección por hacer sido madres”. Además, dijo tener una “conexión especial con los niños”.

Entonces, mencionó algunas de sus propuestas de campaña para esta población: apoyo a las madres desde el embarazo; atención médica a los niños durante los primeros mil días de nacidos; educación, alimentación y nutrición con fomento al consumo de leche materna y juego con protección y cuidado.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México ya había terminado su discurso, pero regresó al micrófono para repetir la idea que usó desde que inició sus recorridos por el país con miras a la Presidencia: “Las mujeres podemos ser lo que queramos… hasta presidentas de la República”. Y se fue mandándole besos a los niños.

La segunda en firmar fue Xóchitl Gálvez, quien ofreció a los niños trabajar “para que no tengan miedo de salir a la calle y que no sufran… quiero que desde que nacen sean felices”. Recordó la iniciativa que tuvo para producir una papilla para ayudar en la alimentación de niños y agradeció a las organizaciones civiles dedicadas a la promoción del cuidado de la infancia.

La exjefa delegacional en Miguel Hidalgo aseguró que cuando gane la Presidencia garantizará que se elimine la violencia a la mujer y a los niños para que estos “puedan salir a jugar”. También se comprometió a “terminar con la pobreza extrema”, a que nadie se acostumbre a normalizar la violencia contra los niños. Prometió garantizar las vacunas para los niños y a “regresar las estancias infantiles”, lo que generó aplausos de gran parte del público, pese al “Código de ética” que los organizadores pidieron que incluía no hacer manifestaciones en favor o en contra de los candidatos.

Por distracción, Gálvez estuvo a punto de firmar el Pacto en un muro en el espacio destinado al candidato Álvarez Máynez, pero corrigió cuando la gente le gritó “¡nooo!”. Luego, se despidió de los niños al decirles “¡Les regalo mi corazón a todos ustedes!” y les hizo la forma de éste con las manos. Algunos niños corrieron a abrazarla y ella les regresó el gesto.

El último presidenciable en firmar fue Jorge Álvarez Máynez, de MC, quien fue con su esposa y sus dos hijos pequeños. Lamentó que “los adultos” se gasten nueve de cada 10 pesos “de los niños” que se pueden usar para arreglar escuelas y parques, comprarles desayunos y vacunas y mejorar sus oportunidades de estudio. Entonces, se comprometió a reasignar presupuesto para las necesidades de los niños.

Adelantó que en poco tiempo saldrá a la venta su libro, cuyo nombre no reveló, pero dijo que incluirá las propuestas de su hijo de ocho años; rock and roll y futbol, equipos de juego de niños y niñas, agua limpia, conejos y ovejas libres, que los niños no sean pobres, que tengan una casa “calientita y fresquita”. El emecista dijo que “ese país es que queremos, ya es realidad en Nuevo León y en Jalisco y pronto va a pasar en el país”. Al despedirse, un niño le gritó “¡Adiós Máynez!”, lo que generó risas entre los asistentes.