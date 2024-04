Sheinbaum llama desde ahora a “celebrar el triunfo” en el Zócalo el 2 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque aún faltan seis semanas para las elecciones del 2 de junio, la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, se adelantó y llamó a la gente a verse ese día el Zócalo “para celebrar el triunfo”.

También declaró que la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de su movimiento, Clara Brugada, ganó el segundo debate “chilango” y criticó a “la derecha represora”.

La noche de este lunes, desde la explanada de la alcaldía Tlalpan que gobernó del 2015 a 2017, la morenista llamó a sus simpatizantes a formar comités de 10 personas para promover, casa por casa, el voto por los candidatos de la coalición “Sigamos haciendo historia”.

Agregó que, además de refrendar el triunfo en la CDMX, el movimiento va a “recuperar” el poder en la alcaldía con su candidata Gabriela Osorio. En las elecciones del 2021, Morena perdió esa alcaldía a manos de la perredista Alfa González, quien pretende reelegirse en los proximos comicios.

Arremete contra “la derecha” de BJ

Justo un día después del segundo debate “chilango” por la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum también descargó contra el grupo “de derecha, represor” de la alcaldía Benito Juárez.

“Ayer vi una parte del debate, es increíble -y hay que difundirlo entre todos y entre todas- este grupo que es de lo más corrupto que ha existido en la Ciudad de México y en el país, este grupo corrupto de la Benito Juárez que ha gobernado ahí durante tantos años, que inventó el cártel inmobiliario, es decir, la corrupción más grande inmobiliaria que se haya desarrollado en la Ciudad de México”.

Recordó la importancia del uso de suelo en la capital “y ahí en la alcaldía Benito Juárez este grupo se dedicó a violar permanentemente el uso de suelo, a construir pisos de más, a cambio de departamentos para ellos y para sus familias, a cambio de moches”.

Por si fuera poco, añadió, “es un grupo de derecha, represor, que no cree en las libertades, que no cree en el progreso de la Ciudad, que no piensa que estas libertades que hemos conseguido entre todos y todas en esta hermosa capital de la República, ellos no creen en esas libertades. Ellos llegan al gobierno para enriquecerse”.

Luego, Sheinbaum Pardo aplaudió “la valentía” de su “amiga y compañera”, Clara Brugada, a quien declaró ganadora del segundo debate por la CDMX y le echó porras:

“De una vez les digo: No solo es mi amiga, sino es mucho más que eso, somos compañeras de lucha durante décadas”.

Y confío en que será “la mejor Jefa de Gobierno que haya tenido esta Ciudad y miren que ha habido buenos Jefes de Gobierno: tuvimos al presidente, López Obrador, de Jefe de Gobierno; a Marcelo Ebrard, que fue un gran Jefe de Gobierno; y Clara, va a ser todavía mejor Jefa de Gobierno que todos los que estuvimos en la Jefatura porque es una mujer honesta, trabajadora”.

En el mitin estuvieron presentes los candidatos a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada; a la alcaldía, Gabriela Osorio; al Senado de la República Omar García Harfuch y Ernestina Godoy; así como integrantes de su equipo de campaña Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Manuel Velasco y Ricardo Monreal; entre otros.