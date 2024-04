Clara Brugada acusa a Taboada de intentar censurarla para que no hable del “cártel inmobiliario”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Clara Brugada Molina, candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de Gobierno, acusó a su contrincante Santiago Taboada, del PAN-PRD-PRI, de censurarla al pedir al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que ordene a los morenistas no mencionar ni vincularlo con el “cártel inmobiliario” descubierto en la alcaldía Benito Juárez, que él gobernó.

En conferencia convocada de “urgencia” y acompañada de líderes y candidatos morenistas, denunció que el pasado 10 de abril, el panista y su equipo de campaña pidieron a la Comisión de Quejas del IECM que “se censure cualquier referencia que lo vincule al cártel inmobiliario”.

Detalló que entre las 113 personas incluidas en la queja para “acallarlos” está ella, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, el jefe de gobierno Martí Batres, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y su secretaria general, Citlalli Hernández; así como diversos candidatos a cargos públicos locales.

Brugada Molina acusó que Taboada “pretende victimizarse” al pedir que también se retiren de las redes sociales todas las referencias de los señalados sobre el tema.

“A esto se le llama censura… y cualquier acto de censura busca coartar la libertad de expresión. El cártel inmobiliario no es ninguna campaña, es un modus operandi acreditado en instituciones de justicia, en el que hay personas detenidas” y hasta parientes de este grupo político prófugos.

De esto último, César Cravioto, vocero de su campaña y candidato a diputado federal, especificó que se trata de Víctor Manuel Mendoza Acevedo, hermano de Luis Mendoza, candidato a alcalde en la Benito Juárez.

Anuncian campaña en las calles

La exalcaldesa de Iztapalapa confió “plenamente” en que los “argumentos falaces de la oposición no prosperen” en el IECM, pues dijo que, desde el punto de vista jurídico, no procede.

No obstante, anunció que ante el intento de “ponerle una mordaza a la verdad” para que los ciudadanos no conozcan “ese gran esquema de corrupción”, Morena comenzará una campaña para difundirlo.

“Es el peor error porque, con esto que hicieron, vamos a responder con la gente, esta ciudad sabrá con precisión qué es el cártel inmobiliario”, dijo la morenista.

Sebastián Ramírez, líder de Morena-CDMX, agregó que se conformarán brigadas de difusión en plazas, transporte público y centros de trabajo para difundir “sobre la censura y la trama de corrupción del cártel inmobiliario”. Aunque no especificó cómo ni cuándo lo harán.

Y reconoció: “El Instituto Electoral puede ordenarnos legalmente callarnos, pero nunca lo podrán hacer con la gente”.

Incluso, Clara Brugada anunció que cada semana dará una conferencia para difundir los casos de edificios construidos con corrupción.

Piden a Fiscalía que siga investigación

La exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, insistió en que cuando ella salió de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, –el 10 de enero, luego de que no fue ratificada por el Congreso de la CDMX–, dejó “expedientes abiertos” sobre la corrupción inmobiliaria que involucran al candidato Santiago Taboada.

“Sí hay investigaciones abiertas respecto al hoy candidato”, dijo, y sumó la denuncia reciente que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por otros tres casos de corrupción.

Agregó que se debe investigar dónde vive Santiago Taboada, pues acusó que el edificio donde está su departamento “es del mismo dueño que construyó los departamentos que Luis Viscaíno devolvió”.

Godoy se refirió al exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez que aceptó su responsabilidad en el tema de corrupción inmobiliaria, fue sentenciado y, para reducir su condena, regresó a la FGJ local varios edificios involucrados.

Sebastián Ramírez aclaró que no pedirán al IECM que se le quite la candidatura a Taboada, pero sí instó a la Fiscalía que investigue al panista.

Brugada Molina se sumó a esa petición: “Hacemos un llamado para que la Fiscalía investigue y resuelva. No queremos que se diga que es persecución política porque es candidato. Lo más sano es que la Fiscalía tenga sus tiempos para que resuelva”.

Y reiteró: “Hacemos un llamado para que no dejen de investigar, por supuesto, pero no estamos diciendo que salga una orden de aprehensión durante la campaña, porque eso a nosotros no nos interesa”.

Al final de la conferencia, Clara Brugada se levantó de la mesa y se acercó a una torre construida con figuras de Lego que tenía una figura parecida a Taboada en lo alto y dijo:

“Esta es una torre construida como una muestra de los 264 pisos ilegales del cártel inmobiliario… nos tratan de callar porque no quieren que en esta campaña quede claro que está involucrado Santiago Taboada en la corrupción del cártel inmobiliario”.

La respuesta ante esta intentona de querernos callar, insistió, es muy sencilla: “Vamos a ganar la ciudad y con ello vamos a derrotar al cártel inmobiliario de la ciudad”. Y derribó de un golpe la torre.