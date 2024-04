Clara Brugada ve “una bola de humo” en la acusación de su presunto nexo con René Bejarano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como “una bola de humo” calificó la candidata de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada, la acusación que su contrincante del PAN-PRD-PRI, Santiago Taboada, le hizo en el segundo debate “chilango” de una presunta relación de su administración en la alcaldía Iztapalapa con René Bejarano, conocido como “el señor de las ligas”.

Este martes, en conferencia, la morenista fue cuestionada por la prensa sobre la acusación que le hizo el panista en el sentido de que el exsecretario particular del entonces jefe de gobierno y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está presuntamente relacionado con las empresas que construyeron las instalaciones de las Utopías, uno de sus proyectos de gobierno más grande en la alcaldía y que hoy propone para la Ciudad de México. Por eso, la apodó “Lady Moches”.

Como respuesta, Clara Brugada contestó: “Ellos lo que hicieron es sacar una bola de humo, o sea, ante las denuncias del cártel inmobiliario… No hubo una sola respuesta del candidato de Santiago Taboada sobre el tema del cártel inmobiliario”.

Con el cuidado de no mencionar en ningún momento a René Bejarano, agregó que ahora los “voceros” de Taboada “han presentado lo que ellos anunciaban como un caso que a mí me vinculaba a un tema, pues, ni siquiera de corrupción, ¿verdad?, porque ni siquiera eso pudieron decir, sino a un tema de vinculación con otros intereses”.

Luego negó tal acusación: “Eso no es verdad. No tenemos ni ejercimos el recurso de Iztapalapa con algún tema que pudiera vincularnos con otro interés externo a la propia alcaldía o al propio ejercicio honesto de los recursos”.

Sin dar pie a más preguntas del tema, añadió: “¿Qué es lo que tratan (de) hacer ellos? Ellos lo que tratan es tomar una de las principales victorias, miren mientras que en la Benito Juárez lo que destaca es la corrupción y el cártel inmobiliario, en mi gobierno lo que destaca es la construcción de obras públicas como las utopías; entonces ellos tratan de vincular y decir que los contratos, etcétera”.

Entonces anunció que “muy pronto” dará “con lujo de detalles” la respuesta, pero adelantó: “Hasta hoy lo que hemos escuchado no tiene absoluta ni una ni un elemento que me vincule con un asunto externo, como ellos lo han planteado de que sea socia yo de nadie. Yo he hecho un ejercicio honesto de los recursos y hemos expuesto todos los contratos, hemos demostrado que con mucho menos se hace mucho más”.

En la conferencia, la reportera levantó la mano para preguntar a la candidata si se deslindaba de cualquier relación con René Bejarano, pero no obtuvo respuesta de su parte.