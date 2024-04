Sheinbaum descartó presentar denuncia penal por retén de encapuchados en Motozintla, Chiapas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, descartó que vaya a presentar una denuncia penal por el retén de personas encapuchadas que la detuvieron el domingo pasado en Motozintla, Chiapas.

En conferencia desde Tampico, Tamaulipas, fue cuestionada sobre el tema:

No me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban a la salida de Motozintla en Chiapas. Obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar”, respondió.

La prensa le preguntó si autoridades de seguridad podrían abrir una investigación sobre el caso, a lo que asintió, pero no sabe si ya se hizo.

“Se puede (hacer), frente a un hecho, no sé si lo están investigando o no, pero no nos corresponde hacer una denuncia”.

Y aclaró: “Lo que dije entonces, y aquí está Latinus, que también ayer contestó, fue que me pareció extraño -ese fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinus, eso fue lo que yo dije. Y que cada quien hiciera sus análisis respecto al tema”.

“Guerra sucia se incrementa”

Sheinbaum Pardo acusó que, rumbo al segundo debate presidencial que se realizará este domingo 28, “se está arreciando la guerra sucia".

Dijo: “Sí, sí está arreciando la guerra sucia… pero no les está funcionando. Eso es lo novedoso en el país, que la gente ha despertado, que no se traga estas mentiras, calumnias que se hacen y, sobre todo, nosotros, pues siempre aclarar cuando se presenta esto”.

De paso, comentó que tiene “ahí algunas cosas preparadas para el debate”.