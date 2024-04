La queja contra Brugada fue para “evitar la calumnia”, no para censurar: Federico Döring

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el respaldo de Santiago Taboada, candidato de la alianza "Va por la CDMX" a la jefatura de Gobierno, el coordinador de su campaña, Federico Döring, puntualizó que promovieron una queja contra la aspirante de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para evitar "la calumnia electoral".

En entrevista antes de un encuentro del panista con víctimas de distintos delitos de la capital, el candidato a diputado por el distrito XV federal respondió a la acusación que ayer hizo la morenista de que Taboada intentó censurarla al pedir al IECM que les ordene no mencionar ni vincularlo con la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

"Nosotros nunca solicitamos eso. Nosotros lo que promovimos fue una queja para evitar la calumnia (...) ustedes, los ciudadanos tienen derecho a que todo lo que escuchen en las campañas sea veraz, no se puede hacer campaña con la calumnia", afirmó.

Luego, Döring ejemplificó: "Salió (Rafael Acosta) ‘Juanito’ la semana pasada a decir que Clara Brugada es salvadoreña, pues nosotros no vamos a iniciar una campaña de ‘Clara, la salvadoreña’, sería calumnia. No vamos a nosotros andar replicando calumnias que no se sostienen en los hechos".

"Tengo todo el derecho de rentar": Taboada

Ayer en la conferencia de Morena, la extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y ahora candidata al Senado, Ernestina Godoy, afirmó que el candidato panista vive en un edificio propiedad de quien construyó los departamentos que Luis Vizcaíno (exfuncionario de Benito Juárez) regresó a la Fiscalía capitalina para reducir su condena, luego de que aceptó su responsabilidad en la corrupción inmobiliaria.

Proceso pidió a Taboada su respuesta ante la acusación: "Yo donde vivo rento y no es un edifico irregular, tú no puedes señalar a alguien con respecto a dónde rentan".

Sobre Döring agregó: "Si alguien termina rentando una casa a (Manuel) Bartlett -exgobernador de Puebla- y esa casa está inmersa en un escándalo patrimonial de cómo la consiguió Bartlett, pues no es culpa de quien le rentó a Bartlett, quien tiene que aclarar la casa cómo la adquirió es Bartlett, ni modo que el inquilino tenga que dar explicaciones de cómo consiguió las casas Bartlett, ¡Faltaba más!".

Al ser cuestionado sobre si debió tener en cuenta los antecedentes del dueño del edificio, y, por lo tanto, más cuidado, el candidato contestó: "Óyeme a ver, tengo todo el derecho de rentar un lugar para vivir y, aparte, yo si vivo donde gobierno, porque la mitad de la 4T y la mitad de los alcaldes de la 4T viven en Benito Juárez".

PAN-CDMX va por recurso judicial

Ayer por la noche, el PAN-CDMX acusó a Morena de “utilizar la mentira de herramienta de campaña” y reiteró su decisión de interponer un recurso judicial ante el IECM para evitar que dicho partido “mienta” sobre el candidato a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada.

Luego de la conferencia de Clara Brugada en la que acusó al panista de censurarla, el dirigente local del PAN, Andrés Atayde, emitió un comunicado en el que compartió el objetivo de la queja ante el IECM: “Poner un alto a Morena y a su candidata, para que dejen de utilizar la mentira como herramienta de campaña”.

Entonces, acusó a la actual administración de hacer del proceso electoral una Elección de Estado: “Servidores públicos se meten en la elección y sus personas candidatas mienten; y, todo, con tal de no responder por la crisis del agua, de homicidios y del transporte público en el que estamos”.

Atayde opinó que desde que se celebró el segundo Debate Chilango, el pasado 21 de abril, el partido guinda se enfureció: “Se volcaron a atacar al candidato de la Alianza Va X La CDMX, y que esto significa que ya se saben derrotados (...) Por eso mienten, y por eso tratan a toda costa y con todo el poder del Estado de aventar culpas de su falta de capacidad para resolver los problemas de la CDMX. Mienten sistemáticamente”.

Y agregó: “Serán las instituciones judiciales y electorales quienes pongan en orden al morenismo y eviten la elección de Estado que están configurando los oficialistas”.