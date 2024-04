Acusan a Rocío Nahle de usar una camioneta robada en su campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata morenista a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, fue denunciada por utilizar una camioneta con reporte de robo como parte de la caravana vehicular de su campaña.

El empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier compartió la imagen del vehículo, así como el reporte del robo.

“YO NO MIENTO”



En el video que presento abajo, ahí se aprecia con claridad la camioneta tipo Suburban en mención en la caravana de vehículos de la señora @rocionahle , mismo que presentaré acompañando mi denuncia ante el @ople_Ver !!!



¡Echa un vistazo al vídeo de Richard… — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 24, 2024

El empresario compartió en su cuenta de X un TikTok –publicado el pasado 6 de enero–, en el que se observa una camioneta negra Pick Up RAM 1500/2500 año 2023, con placas U27BLW.

De acuerdo con la información presentada por Castagné, la camioneta tiene reporte de robo, fechado el 22 de marzo del presente, en Veracruz.

Señora @Claudiashein aprovecho su indignación para comentarle.



La próxima semana, junto con la denuncia ante el @ople_Ver , presentaré una denuncia más en la @FGE_Veracruz , pues la camioneta Pick Up Tipo RAM 1500/2500 año 2023 , de la cual anexo fotografía y que participa en la… pic.twitter.com/9U1Y7hIxCO — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 24, 2024

Esta es la más reciente de las denuncias presentadas de forma pública en X por parte de Arturo Castagné, quien también es colaborador en la campaña del candidato opositor José Yunes, por la gubernatura del mismo estado.

A mediados de este mes, el empresario informó –a través de la misma red social– que denunciaría de forma penal a Nahle por delitos por hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y enriquecimiento ilícito.

Familia les informo que el día jueves 18 de Abril, estaré presentando formalmente una denuncia penal en contra de la señora @rocionahle ante la @FGRMexico por los siguientes delitos :



1. Delitos por hechos de corrupción.



2. Uso ilícito de atribuciones o facultades.



3.… — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 14, 2024

Castagné presentó diferentes documentos sobre varias presuntas propiedades de Nahle.

Nahle se defiende

La morenista se defendió por medio de un comunicado en el que informó que sus declaraciones patrimoniales han sido públicas desde hace 10 años; explicó que tiene una casa en Coatzacoalcos desde hace más de 25 años y adquirió un departamento de 124 metros cuadrados gracias a un crédito hipotecario y que las escrituras, sede bancaria y montos son públicos.

Nahle detalló que heredó la casa familiar de su madre al momento de su muerte y que no tiene casa ni propiedades en la Ciudad de México, Cancún ni en el extranjero.

Asimismo, explicó que la casa que habita “temporalmente” en el Dorado en Boca del Río es rentada desde septiembre de 2023, al igual que renta un departamento de 52 metros cuadrados en la CDMX, desde hace nueve años.

Soy una mujer de trabajo, retos y resultados. Que con seriedad y respeto me he conducido en mi vida profesional y privada.



Mi declaración patrimonial es pública, y a quien le interese puede consultarla.

Emito este comunicado ante el nado sincronizado de notas sin sustento. pic.twitter.com/8ow47Ml6U1 — Rocío Nahle (@rocionahle) April 13, 2024

Ante el comunicado de la exdiputada, Castagné Couturier precisó que el presunto departamento de Nahle en San Pedro Garza García no mide 124 m2, como dijo, sino que se trata de una “área habitable 188.06 m2 (el valor por m2 de área habitable del departamento es de $130,000.00)”.

El empresario señaló que, además, Nahle posee tres cajones de estacionamiento (cada uno con valor de $600,000.00) y una bodega con valor de $1,050,000.00. “Usted omite mencionar 64.06 m2. que al valor comercial representan $8,327,800.00”.

Señora @rocionahle respecto a su comunicado del día de ayer me permito hacer las siguientes precisiones :



Departamento de San Pedro Garza García :

El departamento en mención NO mide 124 m2 como lo indica, mide de área habitable 188.06 m2, mas tres cajones de estacionamiento que… pic.twitter.com/ysr6hqxJ4p — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 14, 2024

Castagné señaló que Nahle habría comprado el inmueble en 2016, “mismo que liquidó en su totalidad en cuanto fue nombrada secretaria de Energía”.

El empresario señaló que la morenista “olvidó” mencionar una casa en un fraccionamiento en Villahermosa, Tabasco y que la propiedad de El Dorado es de 555m2 y se encuentra en un “lujoso fraccionamiento”. Castagné publicó imágenes de las escrituras de las propiedades.

Castagné también presentó una supuesta cronología de propiedades inmobiliarias que han sido adquiridas –en los 10 últimos años– por Nahle y su esposo, José Luis Peña Peña.

Familia les comparto la cronología de la compra de propiedades inmobiliarias del Clan Nahle - Peña en los últimos 10 años :



2014

Propiedad en la Av. 18 de Marzo No. 1511 en Coatzacoalcos, Ver. con una superficie de 300 m2 declarando un costo de adquisición de $0 pesos, si leyó… pic.twitter.com/XQysTHTBNV — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 15, 2024

En entrevista con Azucena Uresti, Castagné declaró que había encontrado siete supuestas propiedades y la acusó de tener otra propiedad en Monterrey, además de la de San Pedro Garza García y otra en Estados Unidos.

#ENTREVISTA | Arturo Castagné y el abogado Arturo Nicolás Baltazar presentarán una denuncia penal ante la FGR contra Rocío Nahle y su esposo José Luis Peña Peña, por los delitos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y enriquecimiento ilícito #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/gLG4lHuhZr — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2024

La propiedad en EU la dio a conocer en su cuenta de X, esta se encuentra en el Upper West Side/Central Park West Historic District, en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con el veracruzano, esta propiedad ronda los $2.7 millones de dólares ($46,710,000.00 pesos) es un edificio histórico construido en el año 1910, su renta en $6,895.00 dólares mensuales ($119,283.50 pesos).

Familia El Clan Nahle - Peña (@rocionahle) tiene a su disposición un departamento en la mejor zona de New York, me refiero a la lujosa y exclusiva zona de Upper West Side / Central Park West Historic District of Manhattan.



El departamento en mención se encuentra ubicado en la… pic.twitter.com/GRkZHw6mFn — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 25, 2024

El 22 de abril el empresario también compartió información sobre presuntas cuentas bancarias de Rocío Nahle en paraísos fiscales, en los bancos Bank of the Bahamas Limited, Scotiabank Bahamas, First y Caribbean International Bank.

Familia ayer recibí información sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de la señora @rocionahle y su esposo José Luis Peña Peña, (como siempre dejo en claro), no publico NADA sin contar con la información y documentos que lo acrediten, soporten y respalden, hoy me he dado a… pic.twitter.com/W3syrRmdIA — ???????????? C??????????????´ C???????????????? (@acastagne) April 22, 2024

Castagné además denunció que la exdiputada otorgó 100 permisos de expendio al público de petrolíferos a las empresas Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V. ambas empresas propiedad de Jesús Rogelio Lemarroy González, originario de Coatzacoalcos, Ver. y quien presuntamente le “vendió” el lujoso departamento de San Pedro Garza García, NL., entre el año 2019 y 2023, mientras era secretaria de Energía.