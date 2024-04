Rocío Nahle tendría departamento cerca de Central Park, en Nueva York: Arturo Castagné

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo Castagné Couturier expuso otra presunta propiedad de la candidata morenista a la gobernatura de Veracruz, Rocío Nahle. El empresario denunció ayer que la zacatecana “tiene a su disposición” un departamento en el exclusivo West Side/Central Park West Historic District, en Manhattan, Nueva York.

De acuerdo con Castagné, “la propiedad ronda los 2.7 millones de dólares (46 millones 710 mil pesos), es un edificio histórico construido en el año 1910, su renta en 6 mil 895 dólares mensuales (119 mil 283.50 pesos)”.

El departamento se encuentra en el número 304 de la calle Columbus, “a 100 metros del famoso Central Park”, cerca del departamento donde vivió John Lenon –integrante de The Beatles–, junto con su esposa, la artista Yoko Ono y el hijo de ambos, Sean.

Castagné dijo que no difundiría el número del departamento, “por consideración a quien lo habita”. El empresario aseguró que tiene el nombre de la persona en cuestión, así como videos y audios de la persona, quien asegura es un miembro de la familia de Rocío Nahle y su esposo, José Luis Peña Peña, a quienes llama “El Clan Nahle-Peña”.

“Propio o rentado son cantidades superiores a lo que la señora @rocionahle con su sueldo y su esposo José Luis Peña Peña con su pensión pueden pagar”, sentenció Castagné.

Familia El Clan Nahle - Peña (@rocionahle) tiene a su disposición un departamento en la mejor zona de New York, me refiero a la lujosa y exclusiva zona de Upper West Side / Central Park West Historic District of Manhattan.



El departamento en mención se encuentra ubicado en la…

Desde hace días pasados, el empresario veracruzano se ha lanzado a exponer a la candidata. El veracruzano denunció que la exdiputada tenía una camioneta con reporte de robo (del 22 de marzo del presente, según el documento que presentó Castagné) entre los vehículos que componían la caravana de su campaña.

El empresario compartió un video de TikTok en el que se observa el vehículo en cuestión acompañando a la candidata, pero este video se subió meses antes del reporte de robo, en enero de este año.

Tras la acusación, Nahle dijo ante medios de comunicación que ella sólo utiliza dos camionetas y que el vehículo señalado era propiedad de simpatizantes de ella, quienes estuvieron presentes en el evento en enero. La ingeniera señaló que sí les robaron la camioneta y presentaron el reporte, pero fue meses después.

Castagné también ha señalado las diferentes propiedades millonarias que presuntamente son propiedad de Nahle y Peña, en particular tres: una propiedad de 555 m2 en “El Dorado”, en Boca del Río, Veracruz; otra de 188.06m2 –el valor por m2 de área habitable del departamento es de 130 mil pesos–, además de una bodega –con valor de un millón 50 mil pesos– y tres cajones de estacionamiento –cada uno con valor de 600 mil pesos–, en San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León, y otro en el fraccionamiento “El Country” en Villahermosa, Tabasco.

Señora @rocionahle respecto a su comunicado del día de ayer me permito hacer las siguientes precisiones :



Departamento de San Pedro Garza García :

El departamento en mención NO mide 124 m2 como lo indica, mide de área habitable 188.06 m2, mas tres cajones de estacionamiento que…

Además de las propiedades, Castagné ha señalado supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales en los bancos: Bank of the Bahamas Limited, Scotiabank Bahamas, First y Caribbean International Bank.

Familia ayer recibí información sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de la señora @rocionahle y su esposo José Luis Peña Peña, (como siempre dejo en claro), no publico NADA sin contar con la información y documentos que lo acrediten, soporten y respalden, hoy me he dado a…

Denunció negocios presuntamente opacos mientras fue secretaria de Energía y otorgó 100 permisos de expendio al público de petrolíferos a las empresas Servifácil S.A de C.V. y Servicio Cúpula S.A. de C.V., ambas empresas propiedad de Jesús Rogelio Lemarroy González, quien supuestamente le vendió el departamento de San Pedro Garza García.