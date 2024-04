“No han sustentado nada”, dice Clara Brugada sobre acusaciones de desvíos en Utopías

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “Son mentiras, no han sustentado nada… y no me afecta en la campaña”, respondió Clara Brugada, candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de Gobierno, ante la acusación del equipo de campaña de su contrincante del PAN-PRD-PRI, Santiago Taboada, sobre un presunto desvío millonario de recursos con empresas “fantasma” vinculadas con René Bejarano en la alcaldía Iztapalapa.

“Yo ya dije que son mentiras, reiteran lo mismo sin dar una sola prueba de sustento. No han sustentado nada y yo todo lo que digo, lo he sustentado. Esa es la diferencia”, dijo en entrevista.

Al término de una reunión con núcleos agrarios de la Ciudad de México, la morenista aseguró que la acusación de los panistas por presuntos malos manejos con las empresas que construyeron las Utopías, el proyecto estrella en su administración, no le afecta en su carrera a las elecciones del 2 de junio, pero que de todos modos impugnará la acusación.

“A ver, en primera, no porque me afecte, sino porque es mentira, ¿sí? O sea, no podemos de ninguna manera dejar como que si no pasara ¿no? Obviamente, mentira que digan, mentira que va a ser impugnada legalmente”, afirmó.

La exalcaldesa en Iztapalapa acusó que esa es la estrategia de la oposición: “Ellos ya no tienen manera de ganar la ciudad; entonces, lo único que están haciendo es utilizar la mentira, evitar que la libertad de expresión continúe en la ciudad como medida desesperada”.

Insistió en que ella y su partido “no hacemos una sola denuncia sin sustento. Ni una. Y ellos sí, así que eso tiene que cambiar”.

A un mes de que termine la campaña, insistió, “lo que digamos tiene que tener sustento y lo del cártel inmobiliario, por supuesto que tiene sustento”.

Ayer, integrantes del equipo de campaña de Santiago Taboada denunciaron un presunto desvío de recursos por 300 millones de pesos, mediante 20 empresas “fantasma” vinculadas a René Bejarano, en su mayoría ubicadas en Iztapalapa y relacionadas con la construcción de las Utopías.

En conferencia en la sede nacional del PAN, Roberto Gil Zuarth, asesor jurídico de la campaña del panista, acusó que “hay todos los elementos para presumir que se tratan de estructuras diseñadas para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para lavar dinero, en este caso lavar dinero proveniente del presupuesto público”.

Sigue tala, acusan núcleos agrarios en la alcaldía Álvaro Obregón

En la reunión con núcleos agrarios del surponiente de la CDMX, Clara Brugada, escuchó solicitudes para frenar la tala ilegal y para apoyar proyectos para el campo, como diálogo directo. También le pidieron el reconocimiento de las autoridades comunales, así como proyectos de humedales, mecanización del campo, combate a plagas, entre otras.

Desde el pueblo de Santa Rosa Xochiac, la morenista se comprometió a proteger todo el suelo de conservación, las zonas agrarias y de producción agrícola, así como las áreas naturales de la capital.

Para ello, dijo que su futuro gobierno aplicará “toda la fuerza del Estado a fin de combatir la tala ilegal y clandestina”.

Antes, en una reunión con la Asociación de Autores y Compositores de México, a la que la prensa fue convocada de última hora, Brugada se comprometió a apoyar su lucha por el respeto a los derechos de autor y a garantizar los derechos laborales de los creadores y artistas.

También propuso convertir a todas las escuelas públicas de la CDMX en “semilleros de talento artístico” al dotarlas de todos los instrumentos musicales que existan y no solo de flautas como ocurre en la actualidad.