Álvarez Máynez: Ni Xóchitl ni Claudia dieron soluciones, sólo faltaron el respeto a la gente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, criticó que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum no dieran soluciones y respuestas al país durante el segundo debate presidencial que se realizó el domingo.

“Me decepciona mucho que no le quieran dar soluciones y respuestas al país, de su parte que le falten el respeto a la gente. No se faltan el respeto entre ellas, le faltan el respeto a las personas. Uno tiene que ser educado por respeto a sí mismo, pero por respeto también a las demás personas. Yo creo que ese no es el nivel que México merece”, explicó en su vista a la Universidad de Monterrey.

El aspirante presidencial afirmó que no usará adjetivos u ofensas, en referencia a los motes que se dijeron las dos aspirantes presidenciales.

“Yo no voy a usar adjetivos, etiquetas, ofensas contra ellas, pero ojalá que reflexionen. No lo está viendo bien la sociedad, aunque sus equipos de campaña les aplaudan y les digan que lo hicieron muy bien, la sociedad no le gusta eso”, dijo.

Además, a pregunta expresa sobre que las aspirantes presidenciales ven la contienda sólo es entre ellas, el candidato emecista respondió: