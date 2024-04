Acusan a Jorge Álvarez Máynez de acoso sexual; “es un asqueroso”, le dicen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A un mes de iniciada las campañas electorales, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, fue denunciado por violencia sexual contra Ana Castelán Valenzuela.

En redes sociales, Ana Castelán Valenzuela detalló que quienes han estado cerca de Jorge Álvarez Máynez y otros miembros del equipo de MC en Sonora han sufrido acoso sexual.

“Quienes alguna vez estuvimos cerca de Álvarez Máynez, y algunos otros del equipo de MC Sonora, ya saben quiénes, hemos sufrido acoso sexual. Incluso algunas me lo comentaron, pero ¿por qué seguir ahí? No se puede ser feminista solapando personajes como esos”, compartió en la red social X el 28 de marzo.

Quienes alguna vez estuvimos cerca de Álvarez Maynez, y algunos otros del equipo de MC Sonora, ya saben quienes, hemos sufrido acoso sexual. Incluso algunas me lo comentaron, pero ¿por qué seguir ahí? No se puede ser feminista solapando personajes como esos. — Ana Castelan Valenzuela (@anacastelanvzla) March 28, 2024

En lo comentarios, diversos usuarios mostraron su apoyo a la joven, quien formó parte del equipo de Movimiento Ciudadano en Sonora de 2019 a 2021. Incluso, en respuesta de un mensaje, mencionó que le sorprende que las mujeres sigan abrazando, ya que es un “asqueroso”.

“Para mí lo increíble son las mujeres que están abrazándolo y apoyándolo, es un asqueroso, nunca se me olvida lo que me dijo, hasta vergüenza me da repetirlo, seguro ni se acuerda de lo borracho que estaba “, escribió.

“Si Movimiento Ciudadano no quiere dar respuesta firme es porque saben que tengo razón. A mí no me corresponde hablar por otras víctimas. No denuncio formalmente porque lo he hecho, es desgastante y revictimizante”, dijo Ana Castelán Valenzuela a Salvador García Soto, de El Heraldo Radio.

“Mi denuncia no es de ahorita, lo he estado haciendo desde 2021. Los años que estuve trabajando, no los tomaron en cuenta, simplemente ‘si daba un beso merecía un lugar’. Me di cuenta que mi trabajo no fue valorado y que esas prácticas entre ellos son muy comunes", señaló.