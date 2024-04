Así respondió Xóchitl Gálvez al escándalo de su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez

TOLUCA, Edomex. (apro).- “Allá lo que hay son moches, cochupos y otras cosas que todo México sabe”, respondió Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, en alusión a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, al hablar del escándalo de Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien en aparente estado de ebriedad agredió a empleados de un establecimiento en Polanco.

Previo a un acto de campaña realizado en Tlalnepantla la tarde de este miércoles, en entrevista “banquetera” Gálvez Ruiz justificó que, como no existe ningún episodio de su vida por el que puedan criticarla, sus opositores intentan debilitarla mediante el ataque a sus familiares, entre ellos a su hermana, detenida por supuesto secuestro, y a su hijo.

La panista no descartó que ambos temas salgan a relucir durante el debate del próximo domingo entre aspirantes presidenciales. “Van a tratar de sacar toda la guerra sucia, como no me encuentran nada en mi persona, van a tratar de dañar con mi familia”, dijo.

Respecto del video de su hijo Juan Pablo, consideró que la intención de su difusión es desgastarla moralmente, pues quienes lo hacen saben que ama a sus hijos y a su familia.

Ofreció disculpas por lo ocurrido hace un año; refirió que cuando se enteró, como mamá tomó las medidas pertinentes y su hijo se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos.

“Por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes que hay que meter en cintura... Amo a mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija”, expuso.

Enfatizó que Juan Pablo, como adulto, tomó la decisión de separarse de la campaña, pues “cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias”, y en este caso ya las hubo, con la renuncia a la coordinación nacional de jóvenes en la campaña.

Pese a los ataques que durante el debate le pudieran proferir como resultado del comportamiento de su hijo y hermana, afirmó que se encuentra lista para el encuentro y llegará con todo el ánimo, porque “lo que me trae aquí es más poderoso que cualquier ataque”.

Los hijos de AMLO

A pregunta expresa de una reportera sobre si los hijos del presidente también tendrían que disculparse por presunta corrupción, la abanderada indicó que “no lo van a hacer nunca” y, por tanto, serán los mexicanos quienes deban balancear los hechos.

“Allá lo que hay son moches, cochupos y otras cosas que todo México sabe”, abundó, en alusión a los señalamientos de los supuestos contratos otorgados a los hijos de López Obrador para surtir el balasto del Tren Maya, como momentos antes lo reiteró ante los tlalnepantlenses.

“Yo les voy a decir dónde se están gastando la lana. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones, y ahora está costando 500 mil millones. Ese tren donde los hijos del presidente están metidos en los negocios hasta las manitas, sus primos, diciendo que por cada 3 mil metros cúbicos de balastro, dan un moche, aunque no cumplan la calidad”, expuso.

Durante el mitin, la candidata del PRI, PAN y PRD acusó, por segunda ocasión -ayer también lo hizo-, que la Laguna de Zumpango fue disecada a propósito, con alevosía y ventaja, por las autoridades, a través de la obstrucción de las salidas del agua.