Cuauhtémoc Blanco obtiene licencia y dejará gubernatura a partir de este jueves

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Con una mayoría absoluta de 11 votos, el Congreso del Estado de Morelos concedió licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para dejar el cargo a partir del primer minuto del jueves 4 de abril y hasta las 00:00 horas del lunes 3 de junio próximo, un día después de la elección.

Con ello se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 20 de marzo, que obligaba al mandatario a dejar la gubernatura si quería competir por una diputación federal plurinominal.

La sesión comenzó en el límite de que se vencieran las seis horas de plazo que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos al Congreso local para resolver esta misma mañana, en el sentido que considerara la solicitud de licencia que presentó el gobernador el pasado jueves 26 de marzo.

A las 14:44 horas se pasó lista e instaló el quorum legal con 15 de 20 diputados; luego se sumó uno más.

Los 16 legisladores escucharon el dictamen que esta misma mañana emanó de la Junta Política y de Gobierno. El acuerdo venía en positivo, es decir, a favor de concederle la licencia al mandatario.

En 24 minutos, a las 15:17 horas, culminó la votación, luego de sólo escuchar el posicionamiento del PAN, en voz de su coordinador parlamentario, Óscar Cano, quien advirtió que votarían en contra.

Se consultó al pleno, se pidió la votación a favor del dictamen y se pusieron del pie: Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del PT; Margarita Soriano, Arturo Pérez, Ariadna Barrera, Alberto Sánchez Ortega y Alejandro Martínez, de Morena; Agustín Alonso, de Nueva Alianza; Luz Dary Maldonado y Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano; Ericka Hernández, de Redes Sociales Progresistas, y la independiente Mirna Zavala.

Ya se había consumado la licencia. Vino entonces la votación en contra. Se pusieron de pie todos los legisladores del PAN: Francisco Sánchez Zavala, Óscar Cano Mandragón, Andrea Gordillo, Verónica Anrubio y Ángel Adame, así como la diputada Marguis del Rayo Salcedo.

No hubo abstenciones, pero faltaron tres diputados: dos de Morena, Macrina Vallejo y Paola Cruz, y el único priista, Eliasib Polanco.

Como lo establece la Constitución local, al haber solicitado licencia por 59 días, la ausencia del mandatario será suplida por el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, quien asumirá como encargado de despacho.

No hay claridad de si Blanco Bravo mantiene el fuero, pues algunos constitucionalistas dicen que el fuero es de la posición, no de la persona, otros señalan que sigue siendo gobernador, pero con licencia y eso lo ampara.

En todo caso, a partir de mañana Morelos iniciará el día con un nuevo gobernador, aunque no electo por la ciudadanía, sino parte de un procedimiento jurídico administrativo, que como dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso, Francisco Sánchez, “claramente es para continuar con fuero y evitar rendir cuentas a los morelenses en cuanto deje el cargo, no me cada duda”.