Senadores se enfrentan por el uso de los programas sociales en las campañas (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Senadores de Morena y la oposición pelearon en la sesión por los programas sociales, ya que legisladores del PAN pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar que los programas sociales no son exclusivos de un partido político.

En el pleno, senadores panistas protestaron con mantas con la leyenda: “Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialo”, “Los programas sociales son tuyos”, con lo que acusaron que Morena se los quiere adjudicar para tener beneficios electorales.

El senador Julen Rementería aseguró que los programas sociales están garantizados con la alianza del PAN, PRI y PRD, incluso, dijo que aumentarán.

“Con la alianza Fuerza y Corazón por México y Xóchitl (Gálvez), los apoyos están asegurados e incluso mejorarán. Igual para todos los programas sociales, los de los jóvenes, los del campo, las becas, los de las personas con discapacidad, todos absolutamente están asegurados”, afirmó.

Amenazar a los viejitos, a los jóvenes, a las personas del campo o con alguna discapacidad de que les quitarán los programas sociales si no votan por Morena es una crueldad.



Nadie te puede quitar los programas sociales porque están garantizados por la Constitución. Tú puedes… pic.twitter.com/X4cqndHX21 — Julen Rementeria (@julenrementeria) April 3, 2024

Por su parte, Kenia López Rabadán pidió al INE que haga una campaña nacional en la que explique que los programas sociales no se tocarán, ya que están en la Constitución.

“Le pedimos respetuosamente al INE que haga una campaña nacional en medios de comunicación con los spots del INE para informarle a todos los mexicanos que los programas sociales no se van a tocar, están en la Constitución. Xóchitl Gálvez votó a favor de los programas sociales”, pidió.

Desde el Pleno del @senadomexicano lo dejo claro:



Cuando @XochitlGalvez sea Presidenta de México van a continuar los programas sociales y VAN A MEJORAR: #PensiónEXtra.



NADIE TE LOS PUEDE QUITAR, SON TUYOS.



Xóchitl votó a favor de los programas sociales, aquí la evidencia???? pic.twitter.com/iYFiTGIKGj — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 3, 2024

Xóchitl no va a ganar: César Cravioto

Por otro lado, el senador César Cravioto, de Morena, afirmó que, de ganar Xóchitl Gálvez, se terminarían los programas sociales, por lo que gente en situación de pobreza quedaría indefensa.

“Pueblo de México no se van a acabar los programas sociales porque no van a ganar los del PRI y los del PAN porque no va a ganar Xóchitl Gálvez, por eso no se van terminar, pero si tuvieran una oportunidad de ganar, claro que estarían en riesgo los programas sociales, aunque se pinchen el dedo, aunque firmen con sangre, aunque le digan al INE que tiene que hacer campaña por ustedes el pueblo de México sabe que al PRI y al PAN no le gustan los programas sociales”, dijo en tribuna.