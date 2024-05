Taboada denuncia explotación sexual infantil a un costado de Palacio Nacional “a plena luz del día”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Día del Niño, el candidato a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, acusó que a un costado de Palacio Nacional, donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay explotación sexual infantil “a plena luz del día”.

Lo anterior lo dijo después de que firmó el "Compromiso con la Niñez, #SuFuturoEsHoy", convocado por 12 organizaciones civiles, en la sede del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), donde fue cuestionado sobre la manera en la que reduciría la producción de pornografía infantil en la ciudad.

El panista responsabilizó al Gobierno capitalino de no haber implementado acciones para combatir dicha problemática: “Es una realidad que el Gobierno no ha querido combatir, que ha cerrado los ojos, y que pretenden negarlas simple y sencillamente al no mencionarlas, eso se va a acabar”.

Y consideró: “En este tema tenemos que hacer dos planteamientos, uno que tiene que hacer el poder legislativo, con el tema, realmente, de generar penas mucho más severas”.

Entonces dijo que si llega a la jefatura de Gobierno fortalecerá el área de inteligencia de la Policía Cibernética: “Tiene que realmente estar desmantelando estas redes de pornografía infantil”.

Taboada aseveró: “Hay zonas de la Ciudad de México donde hay menores de edad, a unas cuadras de donde vive el presidente de la República, y que a plena luz del día pueden ver explotación sexual de menores de edad en esta ciudad”.