Escoltas de Clara Brugada arremeten contra manifestante, reporteros y fotógrafos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este jueves se registró una trifulca entre personal de seguridad de la campaña de Clara Brugada, candidata a la jefatura de Gobierno por Morena-PT-PVEM, contra una persona que intentó subir al templete en uno de sus mítines en la alcaldía Álvaro Obregón y contra la prensa, a quienes le impidieron registrar los hechos.

El incidente ocurrió en la Unidad Habitacional Plateros. Clara Brugada comenzaba su discurso cuando detrás del templete un hombre que llevaba varios pendones con propaganda de ella y de los candidatos de Morena intentó subirse.

Testigos contaron que tenía la intención de dejarlos frente a la candidata en reclamo por la contaminación visual. Sin embargo, el sujeto fue bloqueado y “tacleado” por personal del equipo de seguridad que lo llevaron detrás del templete y lo sometieron en el piso entre varios por algunos minutos.

Momento en que personal de seguridad de la campaña de ?@ClaraBrugadaM? somete a una persona que intentó subir al templete con propaganda morenista Video: Oscar Reyes vía ?@proceso? pic.twitter.com/EnQLTkbFP3 — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) April 5, 2024

Cuando reporteros y fotógrafos que cubren las actividades de la morenista se acercaron a registrar el hecho con sus cámaras, el mismo personal de seguridad les impidió, con violencia, hacer su trabajo. Hubo empujones, jaloneos y patadas en su contra. Al pedirles que se identificaran, con nombre y cargo, se negaron.

“¡Nada de violencia!”

Mientras los hechos ocurrían del lado izquierdo del templete, los asistentes comenzaron a gritar “¡Fuera Lía, Fuera Lía!”, en referencia a la panista Lía Limón, quien pretende reelegirse como alcaldesa.

Luego, Clara Brugada se acercó al sitio donde estaban los empujones y comenzó a pedir calma:

“No puede ser posible que haya en los eventos de campaña algún problema de violencia, ¡queremos respeto!”.

La morenista pedía a los “compañeros” que se alejaran y soltó: “Nada de violencia y nada de caer en provocaciones”.

Sin embargo, acusó: “No vamos a caer en provocación. No es la primera vez que pasa esto en Álvaro Obregón. Hacemos un llamado a llevar de manera pacífica las campañas electorales”.

También reclamó: "Queremos respeto y tenemos derecho a convocar a la ciudadanía. ¡Que no se pongan nerviosos, que las elecciones se ganan en las urnas, no generando miedo y provocaciones”.

“¡No manden atacar!": López Casarín

En el siguiente evento, en la colonia popular Reacomodo El Cuernito, el candidato a alcalde, Javier López Casarín, exhortó “a la de enfrente” –en referencia a Lía Limón– “que no mande personas a atacar a quienes nos reunimos en paz. No más violencia, que no nos ataquen, que no vandalicen nuestra propaganda, que no ataquen a los trabajadores de base de la alcaldía”.

En ese acto, Brugada no hizo ninguna mención sobre el hecho violento ni sobre la actuación del personal de seguridad de su campaña.

Minutos más tarde, en un comunicado, Brugada acusó a “un grupo de provocadores” como autores del incidente y reiteró su llamado a hacer la campaña de manera pacífica y respetuosa de todas las expresiones políticas.

Sobre la actuación del árbitro electoral, Brugada agregó: “Vamos a pedirle al IECM que garantice la libertad política y nuestros derechos, además de que ya ponga un alto a la violencia, autoritarismo y la intolerancia características de los políticos del PRI, como Lía Limón, que hoy es candidata por ese partido. No se pueden permitir las agresiones a compañeros de Morena ni de ningún otro instituto político”.