“Las mentiras no afectan”, dice Álvarez Máynez sobre acusación de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que la abogada Ana Castelán Valenzuela denunciará públicamente a Jorge Álvarez Máynez por acoso sexual, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia negó el hecho argumentando que son mentiras como parte de la guerra sucia del PRIAN.

“Las mentiras no afectan, no hay nada de eso. No tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia… está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza, porque el karma ya ven cómo funciona”, dijo.

Durante su gira por Huachinantitla, Morelos, el aspirante presidencial emecista dijo que a la coalición de Fuerza y Corazón por México se les regresó la “guerra sucia”, esto en referencia al video que se dio a conocer de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

“Se les regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que sembraron, pero yo deseo que algún día encuentren bien en sus corazones”, resaltó.

“Cuauhtémoc Blanco debe pagar por lo que hizo”

Álvarez Máynez abordó el tema de Cuauhtémoc Blanco, sobre el que dijo que debe rendir cuentas por lo que hizo en Morelos, esto luego de que el miércoles 3 de abril, el Congreso de Morelos aprobara que el exfutbolista deje el cargo de gobernador de esa entidad.

“Yo creo que no, yo creo que el que obra mal termina pagando las consecuencias y Cuauhtémoc debe pagar por lo que hizo aquí en Morelos, y debe de rendir cuentas; es evidente que está buscando fuero, pero siempre habrá maneras de que se rindan cuentas cuando las cosas se hicieron así de mal”, detalló.

El político zacatecano también respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de las declaraciones sobre su horario laboral.

“Él trabaja mucho, no dijo eso, este, yo vi el video. Samuel trabaja mucho, da muchos resultados, yo creo que en muchos lugares como este quisieran tener un gobernador que genere empleos, que facilite la inversión, que mejore el transporte público, que resuelva el problema del agua, pues estamos sometidos a este tipo de temas, de infundios, de acusaciones, pero yo respaldo al gobierno de Samuel García porque ha sido un gobierno de resultados”, declaró.