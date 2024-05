Sheinbaum asegura que Massive Caller le pidió dinero “para orientar una encuesta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, descalificó los resultados de la encuestadora Massive Caller, que dio ventaja por dos décimas a su opositora del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, y aseguró que, en el 2018, representantes de esa empresa se acercaron a su equipo para pedirle dinero a cambio de “orientar” resultados; por ello, la llamó “Massive Lier” y “Las mentiras masivas”.

Este 1 de mayo, dicha encuestadora dio a conocer resultados de una medición en la que la exsenadora tiene 38.9% de preferencia de votos ante un 38.7% de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Cuestionada al respecto este miércoles, en conferencia desde Zihuatanejo, Guerrero, la aspirante presidencial morenista contestó:

“Esta encuestadora no es creíble, no tiene ninguna metodología que pueda decir que hay un cambio en la tendencia, porque es encuestas domiciliarias, de empresas demoscópicas reconocidas que están dando resultados desde hace ya muchos meses”.

Luego, Sheinbaum Pardo reveló un dato de hace seis años, cuando era candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México:

“Esta empresa se acercó a nosotros en el 2018 solicitando recursos para orientar una encuesta. Lo que pasa es que nosotros no hacemos eso, las encuestas son las encuestas. Entonces por eso yo le llamo ‘Massive Lier’ que quiere decir ‘Mentira Masiva’, así se llama la empresa, ‘Las Mentiras Masivas’”.

En su cuenta de X, Iván Escalante, integrante del equipo de campaña presidencial y coordinador general de comunicación en la Jefatura de Gobierno de Sheinbaum, escribió que, en el 2018, cuando era jefe de prensa de la campaña de la morenista, lo buscó Carlos Campos, de Massive Caller “para venderme sus servicios. Le di cita, charlamos y le comenté que la campaña no compraba encuestas”. Luego, dijo, supo que esa empresa ya trabajaba con Mikel Arriola, entonces candidato del PRI y mostró resultados de las encuestas en ese entonces.

Reconoce a Álvarez Máynez

Cuestionada también sobre la petición del empresario Claudio X. González para que el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, decline en favor de Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial morenista respondió:

“Esta actitud de Claudio X. González, pues muestra… primero, ahí viene en el libro del presidente (Andrés Manuel López Obrador), lo ha dicho en sus mañaneras, lo que pasó en el 2018, que buscaban que Anaya se bajara frente a Meade, o Meade frente a Anaya, y después buscaron, incluso, que un empresario fuera candidato y no les funcionó”.

De paso, reconoció “la actitud que ha tomado Álvarez Máynez, porque está defendiendo su proyecto y, además, pues lo que dijo, ¿no? Respecto a los candidatos plurinominales impresentables… o a los presidentes de los partidos, porque creo que fue a los presidentes de los partidos”.

Gálvez “corrupta”, insiste

En la conferencia, la prensa preguntó a Claudia Sheinbaum si estaría a favor de que se investigue a Xóchitl Gálvez por la acusación que hizo contra ella en el segundo debate presidencial, por firmar presuntos contratos ilegales como funcionaria pública.

“La llamamos ‘corrupta’ porque es corrupta y la mejor muestra son los contratos que ella acepta, cada vez que ha sido funcionaria pública. En el primer debate mostré contratos de sus empresas cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y después, como senadora; en particular, como senadora, simularon una invitación restringida porque sus dos empresas participan en una invitación restringida, lo cual es ilegal por la Ley de Adquisiciones”.

Luego, acusó, “descubrimos que es un modus operandi porque desde 2006, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ya tuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua, mientras ella era titular”.

Sin embargo, la exjefa de gobierno aclaró que a ella no le corresponde investigar. “En todo caso le corresponde a las fiscalías y no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde, como candidata de nuestro movimiento y próxima presidenta, es denunciar en este momento lo que representa esa opción política. Por eso siempre decimos a la gente: “Solo hay dos opciones, Transformación o corrupción”, no hay otra”.

Morena Michoacán cambió la agenda

Sobre las versiones que se han publicado a propósito de que la aspirante presidencial canceló su visita a Apatzingán, Michoacán, mañana por su seguridad ante la violencia que se vive en la zona, explicó:

“Mañana vamos a Uruapan, Chilchota y Zamora, esa es la agenda de mañana. Al principio, se había mencionado Apatzingán y después, los propios compañeros de Michoacán modificaron la agenda, por visitar otros municipios que no habíamos visitado, previamente, desde que inicié mi recorrido por el país, hace ya un buen rato”.