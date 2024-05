En pleno 10 de Mayo, Clara Brugada deja plantadas a decenas de madres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Por causas de fuerza mayor”, Clara Brugada, candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dejó plantadas a decenas de madres en un acto convocado por el 10 de mayo titulado “Ciudad con maternidades libres, colectivas e informadas” en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

El acto fue programado ayer para las 9:00 horas de este viernes en el Foro Lindbergh. Más tarde hubo un ajuste de horario para las 9:45 horas. Hoy por la mañana, 10 minutos antes de que iniciara el acto, el equipo de prensa de la candidata emitió un “aviso urgente” que decía: “Por causas de fuerza mayor”, la morenista no asistiría y en su lugar estaría Ernestina Godoy Ramos, candidata al Senado de la República.

Ante la pregunta de la prensa, el equipo aclaró que la ausencia de la exalcaldesa en Iztapalapa era por “un asunto personal, familiar, no de salud, ella está bien, pero no podrá llegar”.

Al tomar el micrófono, la exfiscal general de Justicia de la CDMX, quien acompaña a Brugada a todos los eventos de campaña, afirmó que ella estaba “indispuesta”. Luego, transmitió a las madres el mensaje de la candidata:

“Clara les envía un abrazo a todas las mujeres, el domingo va a debatir acuérdense, entonces necesitamos que esté al 100 y ahorita está un poco indispuesta”.

La exfuncionaria se refirió al tercer y último debate “chilango” a la Jefatura de Gobierno de la CDMX que se realizará el domingo 12 de mayo a las 20 horas.

Luego, leyó las propuestas de la morenista para las mujeres y les transmitió un mensaje por el 10 de Mayo:

“Clara dice, estoy completamente convencida que no habrá transformación real y duradera si no cambiamos la vida de las mujeres, por eso este 10 de mayo quiero celebrar a las madres reconociendo no solo su amor, sino también su derecho a una maternidad que no implique el sacrificio de sueños”.

En el acto participaron las activistas Sandra López Cañedo, Margarita Garfias, Diana Luz Vázquez y Renata Turrent, integrante del equipo de campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.