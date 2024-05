Chertorivski muestra un “porro” de mariguana durante el debate (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el tema de seguridad del tercer debate “chilango”, el candidato de MC a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, se comprometió a que, si gana las elecciones del 2 de junio, no perseguirá “jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traen un porro”.

En medio de la transmisión, el secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón, sacó un cigarro de mariguana de la bolsa de su saco y lo sostuvo ante las cámaras.

Luego lamentó que sus contrincantes de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada, y de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, no tomaron el tema de seguridad “con seriedad”.

Entre los razonamientos de su propuesta, argumentó que “las cárceles están llenas de pobres y las calles de delincuentes”.

En entrevista posterior al encuentro, el emecista fue cuestionado si consideraría la legalización del consumo de mariguana en su agenda de gobierno, a lo que él contestó:

“Creo que Movimiento Ciudadano ha sido clarísimo en eso, no prohibiciones. Y no solo ello, en el caso que estaba refiriendo lo dije con toda puntualidad, en nuestra ciudad cuatro de cada 10 presos están por posesión simple (de droga); no puede ser que en esta ciudad haya pobres en la cárcel que traían un porrito”.

Entonces, volvió a sacar el cigarro de mariguana ante las cámaras y lo sostuvo en alto, ahora con el respaldo del dirigente nacional de su partido, Dante Delgado.

Fusionar a las policías

Además, el candidato puso sobre la mesa fusionar las policías Auxiliar, Bancaria y Preventiva en una sola corporación llamada “Fuerza Capital”, orientada en garantizar seguridad pública sin prestar servicios privados: “90 mil policías cuidando las calles y a las y los chilangos, bien pagados, con seguridad social, capacitación y equipados.”.

Luego advirtió: “Vamos a ir por los verdaderos criminales, esos 20 mil que nos están quitando la paz, no buscamos un sendero seguro o alcaldías blindadas, vamos por una reforma de acceso a la justicia para acabar con la impunidad y tener paz en todas las calles”.

Chertorivski consideró que si la “mitad de las acusaciones de corrupción” que pesan sobre sus contrincantes son verdad, entonces “están imposibilitados a ser Gobierno”.