Una caja con un “expediente” y un cambio de look: así llegan aspirantes al tercer round en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con una caja con un rótulo que generó expectativa, reclamos por la inseguridad en la ciudad y en el país y un llamado a tener campañas pacíficas, llegaron a la sede del tercer debate “chilango” los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada del PAN-PRD-PRI; Salomón Chertorivski de MC; y Clara Brugada de Morena-PT-PVEM.

El primero en llegar a las instalaciones de Grupo MVS fue el emecista, junto con su esposa Yona Frymerman, a las 18:58 horas; él con corbata y ella con collar de flor, ambos del color naranja.

Sonriente, el exfuncionario local y federal dijo que vino a “proponer y a dar respuestas sobre los grandes problemas que tiene nuestro país”. Aseguró que el tema de la seguridad “es el que más duele… Vamos a hablar de lo que tenemos que hacer para volver a tener paz en esta ciudad”.

Cuestionado sobre la seguridad de los candidatos, aclaró que ésta no es solo de éstos, sino que “es la seguridad de esta ciudad y de este país, no hay paz las calles, no nada más de un candidato, de los periodistas, de las personas, ¡perdimos la paz en las calles!”.

Casi enseguida, a las 19:05 horas, llegó el panista de la mano de su pareja Fernanda Chávez y acompañado de un joven que cargaba una caja de cartón y la leyenda: “Expediente Corrupción Clara Brugada”. El joven vestía una playera que decía “La CDMX quiere cambio”.

Foto: Eduardo Miranda

Flanqueado por el jefe de prensa de su campaña, Víctor Hugo Puente, el exalcalde en Benito Juárez no dio ninguna declaración a la prensa, solo posó sonriente para las fotografías.

La última en llegar fue la morenista con un notable cambio de look: cabello recogido, vestido de color discreto y lentes. Sonriente, destacó que “en todas las encuestas” tiene un promedio de entre 18 a 22 puntos en promedio por encima de su más cercano competidor.

Cuestionada sobre el llamado que hizo por la mañana para “no politizar” el atentado contra la candidata de la oposición a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, añadió:

“No se debe politizar, más bien hay que solicitar a la Fiscalía que esclarezca los hechos, queremos un proceso electoral pacífico… De ninguna manera estaríamos utilizando ningún tema de violencia para esta campaña, al contrario, yo hago un llamado para que concluyamos los últimos días de campaña de manera pacífica”.

La exalcaldesa en Iztapalapa llegó resguardada por la inseparable candidata al Senado, Ernestina Godoy; el excanciller Marcelo Ebrard; la secretaria general de Morena, Citlali Hernández; el líder de Morena-CDMX, Sebastián Ramírez; su asesor de campaña, Alejandro Encinas; el representante de Morena en el IECM, Eduardo Santillán; y su vocero, César Cravioto, entre otros.