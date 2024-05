“De todas maneras vamos a ganar”: así reaccionó Sheinbaum a la propuesta de Colosio Riojas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ellos tendrán que tomar una decisión. De todas maneras, nosotros vamos a ganar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, ante el llamado de la oposición emecista para “construir una oposición responsable”.

Este lunes, la morenista fue cuestinada sobre las declaraciones que hizo Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de MC al Senado por Nuevo León, a su homólogo presidencial Jorge Álvarez Máynez, y a la aspirante del PAN-PRD-PRI, Xóchitl Gálvez para declinar en favor del segundo lugar.

“Me parece, pues, que el candidato Máynez ya ha dado su opinión al respecto. Entonces, me parece que ellos tendrán que tomar una decisión. De todas maneras, nosotros vamos a ganar, estamos muy por arriba del 50% del reconocimiento de la ciudadanía”, dijo.

Y sobre las críticas que el viernes pasado hizo Colosio Riojas sobre “la preocupante situación de seguridad que enfrenta el país”, Sheinbaum Pardo aseguró:

“No coincido en que la situación de inseguridad está más grave que nunca; no solamente lo dicen los números del Sistema Nacional de Seguridad, sino la percepción ciudadana”.

Y reiteró datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): “Comparado con el 2019 y el 2018, la percepción de seguridad en el país es que hoy hay más seguridad que la que había en 2018. Y eso son los ciudadanos”.

También mencionó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) “confirma que ahora las personas en las ciudades más importantes del país se sienten más seguras de lo que era la seguridad en 2018, 2019”.

Y cerró: “Eso no significa que no tengamos que seguir trabajando, por supuesto, tenemos que seguir trabajando, pero no coincido con esta apreciación”.