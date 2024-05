¿Declinar? Esto dijo Álvarez Máynez sobre la declaración de Colosio Riojas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Luis Donaldo Colosio Riojas abriera la posibilidad de una declinación de quien vaya en tercer lugar en las encuestas presidenciales, el candidato emecista Jorge Álvarez Máynez consideró que lo que quiso decir el exalcalde de Monterrey fue que la candidata panista decline por la opción que va creciendo, es decir, Movimiento Ciudadano (MC).

En su visita a la Universidad Autónoma de Yucatán, el candidato emecista habló sobre lo que dijo el aspirante al Senado por el partido naranja en una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

“Si interpretamos bien lo que dijo Colosio, podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline de una vez por todas por la opción que va creciendo. Nada más que hay mucha trampa", afirmó.

“No tengo ingenuidad para entender lo que se tratan estos últimos días, pero hoy está muy claro quién está en el segundo lugar en la contienda. La desesperación, ahí viene el nado sincronizado con Brozo, con la comentocracia, pero México es mucho más grande que esos grupos de interés”, dijo.

(Adjunto la entrevista que hoy me dio Luis Donaldo Colosio donde sugiere al tercer lugar declinar…

El zacatecano insistió en que él no declinaría, ya que asegura que va arriba en las encuestas sobre Xóchilt Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

"Justo ahora a quien me estaba acompañando le dije: ¿Cuánto apuestas que la primera pregunta que me hagan los medios será si voy a declinar? Me lo hacen todos los días ¿Cómo va a declinar el que va ganando?" cuestionó.