Clara Brugada critica iniciativa del PAN para el Metro: “Buscan privatizarlo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó la iniciativa del PAN en el Congreso capitalino para tener tarifas “preferenciales” del Metro, pues acusó que, además de mostrar “su actitud clasista” y su intención de “privatizarlo”, afectaría la economía de 2.5 millones de pasajeros, en particular a quienes viven en la periferia.

Cuestionada si en su gobierno aumentaría la tarifa actual de cinco pesos de este transporte para financiar el mejoramiento del servicio, en tono dudoso, aseguró: “Nosotros no estamos planteando aumentar el precio del Metro. Eso es un tema muy delicado y que pasa por muchos temas a considerar”, incluida la posibilidad de una consulta popular.

La mañana de este martes, la exalcaldesa en Iztapalapa citó a una conferencia urgente en el Monumento a la Revolución para dar a conocer su posición sobre la iniciativa de ley que el martes 7 presentaron diputados del PAN en el Congreso de la CDMX, –encabezados por Federico Döring, también coordinador de campaña de su opositor, Santiago Taboada–, para crear la “Ley del Sistema Metro”.

La morenista se refirió al artículo 12 de la iniciativa que, leyó: “El sistema revisará sistemáticamente la tarifa por la prestación del servicio de transporte de pasajeros y aplicará tarifas preferenciales diferenciadas y especiales considerando las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios, así como las distancias de viaje”.

No permitiremos que el sueño del PAN de privatizar el metro e incrementar su tarifa se haga realidad.



La oposición no entiende de derechos, su clasismo es rampante.



¡Por el bien de todos, primero los pobres!#LaJefaEsClara#VotaTodoMorena pic.twitter.com/XDtDoX1Izi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 14, 2024

Según los panistas, la iniciativa plantea un cobro diferenciado, pero “a la baja”, es decir, que quienes recorran tramos cortos y hasta 10 estaciones paguen menos de cinco pesos; lo que cuesta la tarifa actual y que nadie pagaría más de cinco pesos.

Sin embargo, la exalcaldesa en Iztapalapa dedujo que lo panistas “proponen subir el precio del Metro de forma sistemática y permanente, establecer tarifas diferenciadas para que, con discrecionalidad, puedan beneficiar a unos y castigar a otros y establecer costos por kilómetro recorrido, lo cual implica incrementar el costo de transporte a las personas que viven más lejos y utilizan el Metro en recorridos más largos… Se castiga a los más pobres”.

Ello, advirtió, afectaría a más de 2.5 millones de familias de la CDMX y otras de los pasajeros que provienen del Estado de México.

Y aunque la iniciativa la presentaron los legisladores del PAN, ella se la adjudicó a su contrincante: “Taboada muestra entonces su clasismo con esta iniciativa. Castiga a los que viven en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, Cuajimalpa y Tlalpan. Castiga a la gente de más bajos ingresos que viven en las periferias de la Ciudad de México”.

Brugada recordó que el Metro tiene la tarifa “más baja de transporte público en todo el país” debido al subsidio del gobierno local que asciende a unos 14 mil millones de pesos al año, hecho que bautizó como “un gran programa social”.

También se refirió al artículo 20 de la iniciativa: “Se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total del presupuesto del Sistema Metro para su mantenimiento”. Entonces, acusó que ello implica “prácticamente disminuir” dicho porcentaje, pues hoy se destina 38% de los recursos del Metro para ese rubro. Y acusó: “Están proponiendo una propuesta que está por debajo de lo que ya se está dando de apoyo al Metro”.

Y se volvió a ir contra su contrincante: “Es evidente que Taboada y el PRIAN no tienen un plan de movilidad, lo que tienen es un plan de negocios. Esta iniciativa es la antesala del sueño que tienen de privatizar el Metro”.

Luego, aseveró: “Rechazamos totalmente, criticamos la actitud clasista del PRIAN, del candidato Taboada y que no vamos a permitir que privaticen el Metro, que no vamos a permitir que incrementen el precio del Metro a los que viven más lejos, que no vamos a dejar que utilicen al Metro como su mecanismo para obtener recursos”.

¿Aumento de tarifa?

Cuestionada por la prensa si en su administración aumentaría la tarifa de este transporte para financiar sus propuestas de mejora del servicio del Metro, incluidas la renovación de todas las líneas, la candidata Clara Brugada comentó:

“En ningún momento hemos puesto en esta campaña el tema de la tarifa del Metro, porque eso es muy tiene que ser con mucho análisis, muy cuidadoso y prácticamente bajo consulta como lo hizo el presidente cuando fue jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.”

Agregó que, para renovar el STC, ya tiene el compromiso de “la próxima presidenta Claudia Sheinbaum de apoyarnos con recursos federales para la renovación del Metro”.

La candidata calculó que el subsidio del gobierno de la CDMX al Metro equivale a 5% de su presupuesto.

Y reiteró: “Nosotros no estamos planteando aumentar el precio del Metro. Eso es un tema muy delicado y que pasa por muchos temas a considerar. Sí, ese es nuestra posición y yo quiero que entonces quede muy claro, que no vamos a permitir que se aumente la tarifa del Metro a los que viven más lejos y que menos vamos a dar lugar a que empiece el tema de privatización del Metro como lo quieren los candidatos”.