Colosio pide a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez que lleguen a un acuerdo para una declinación (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luis Donaldo Colosio Riojas hizo un llamado a los candidatos presidenciales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), y Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, para que lleguen a un acuerdo sobre una posible declinación.

En un video titulado “Mi postura sobre la elección presidencial”, difundido en sus redes sociales, Colosio Riojas indicó que, en esta ocasión, los candidatos presidenciales tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo por el bien del país.

“Mi llamado es a ambos candidatos de oposición, los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y sus liderazgos, por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo, pero hoy ustedes tienen la misma posibilidad, ahora como candidatos, de llegar a un acuerdo por el futuro de México. En las democracias maduras del mundo las fuerzas políticas hacen acuerdos no solo para ganar elecciones, sino para construir proyectos plurales de gobierno”, dijo.