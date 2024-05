Sheinbaum acusa a la oposición de intentar la compra de votos en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un multitudinario mitin este lunes en la alcaldía Iztapalapa, la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó que la oposición “no está cruzada de brazos” y quiere comprar votos en esa demarcación; entonces llamó a la gente a recibir lo que les den, pero votar por el proyecto de la Cuarta Transformación.

En el llamado “corazón del obradorismo” en la Ciudad de México, la morenista tuvo otro resbalón cuando intentó interactuar con la gente sobre los logros de la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, en esa demarcación y acabó diciendo que “en ninguna” alcaldía disminuyó más la delincuencia.

La tarde de este lunes, Sheinbaum Pardo acudió al campo de béisbol de la Utopía Meyehualco, pero omitió su tradicional paso entre las vallas metálicas para saludar y tomarse fotos con la gente. Al llegar directo al templete, ofreció disculpas y le echó la culpa a la amenaza de lluvia.

Esa misma premura la llevó hacer más corto su discurso, no sin pedir el voto de los iztapalapenses, que representan la alcaldía con mayor número de electores. Ahí, presumió que las candidatas a la alcaldía, Aleida Alavez, y a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, llevan al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar; mientras que ella lleva más de 20. No obstante, dijo que aún falta el día de la elección.

Fue entonces cuando advirtió: “Y los del otro lado no crean que están cruzados de brazos. A mí ya me dijeron que aquí en Iztapalapa andan queriendo comprar votos, ¿cierto o no?, que vienen a ofrecer dinero, despensas, tarjetas, ¿cierto o no? ¿Y qué decimos nosotros? Se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección: ¡Toma tu voto!”.

La exjefa de gobierno pidió a la gente no confiarse y salir a votar por su exalcaldesa. Y ahí fue donde vino el tropiezo:

“Díganme ustedes, ¿en qué alcaldía hay tantos “Sendero Seguro”? En ninguna. ¿En qué alcaldía hay UTOPÍAS? ¿En qué alcaldía hay Mercomuna? ¿En qué alcaldía se disminuyó más la delincuencia? En ninguna, en ninguna, porque no nos acordamos cómo estaba en el 2018”.

Foto: Miguel Dimayuga

Luego de unos segundos de silencio, intentó reparar: “Clara es la mejor alcaldesa, no solo que ha tenido Iztapalapa, sino que ha tenido todo nuestro país. El trabajo que se hizo aquí en Iztapalapa, se los digo, no lo he visto en ningún lugar de México. Ahora imagínense el trabajo que va a hacer en la Ciudad de México, va a ser la mejor jefa de Gobierno que haya tenido la Ciudad”.

Entre las prisas, propuso ayudar a Iztapalapa en la solución del problema de escasez de agua, mayor seguridad y mejor transporte público.

Brugada, seguir el legado de AMLO

En su turno en el mitin, Clara Brugada mencionó algunas de las acciones que hizo en los casi seis años que gobernó Iztapalapa y dijo que era “un ejemplo de gobierno para transformar el espacio público”.

Pero no dejó pasar mucho tiempo para asirse de su relación política con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien lleva casi como estandarte de su campaña:

Foto: Miguel Dimayuga

“AquÍ conocimos al presidente en el Éxodo por la Democracia, cuando cruzó por Iztapalapa y logramos unir nuestro propósito”, dijo. Y agregó que, junto con Claudia Sheinbaum continuarán el legado del tabasqueño.

FTSE apoya a Sheinbaum

Por la mañana, la candidata Claudia Sheinbaum se reunió en privado con integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

(F.S.T.S.E.), a quienes dijo que los trabajadores del Estado “son fundamentales para el desarrollo de todas las instituciones”.

Joel Ayala, Sheinbaum y Brugada. Foto: Montserrat López

Según dijo, se comprometió con ellos a “seguir ampliando” sus condiciones laborales, mejorar la Ley de Fovissste para darles mayor acceso a la vivienda, y a continuar la reforma del ISSSTE que ya inició el gobierno del presidente López Obrador.

En la reunión estuvo la candidata Clara Brugada, a quien felicitó “por el desempeño de ayer en su debate. Realmente muestra el conocimiento de la Ciudad, de todos los temas y estoy muy contenta porque vamos a gobernar juntas la Ciudad de México y el país”, aseveró.