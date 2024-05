Sheinbaum quiere que la elección sea un trámite como en Nicaragua o Venezuela: Xóchitl Gálvez

PÁNUCO, Ver. (apro).– De gira por el norte de Veracruz, la candidata a la Presidencia del PAN-PRI-PRD, Xóchilt Gálvez, llamó a hacer un acuerdo y dijo que hay veces donde hay proyectos más importantes que un proyecto personal.

“Yo soy de la generación de cuando Heberto Castillo declinó por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y me queda claro que a veces hay proyectos más importantes que tu proyecto personal. Creo que es el momento de todos pensar los que queremos que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo", dijo sobre la invitación a que Jorge Álvarez Máynez decline en su favor.

La candidata reconoció al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por poner en la mesa la renuncia a su cargo como líder del tricolor y su candidatura al Senado de la República si Jorge Álvarez Máynez declina a favor del proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez.

Consideró que en esta elección México se está jugando dos proyectos de país, uno donde la elección sea un trámite y otro donde se valore la democracia.

“Máynez va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de Movimiento Ciudadano, a los simpatizantes: lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite como Rusia, como Nicaragua y como Venezuela, donde en estos países sí que son trámites, o un proyecto donde valoremos a la democracia, un proyecto donde saquemos a México de las garras de los criminales”, señaló.

Gálvez Ruiz sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes en Pánuco, al norte de Veracruz, donde apoyó la candidatura a la gubernatura de José Yunes Zorrilla y se refirió a la candidata de la coalición de Morena, Rocío Nahle: “Veracruz no merece una mujer que se robó todo en Dos Bocas”.

“Todo se fue para Tabasco en una refinería que iba a costar 160 mil millones y ya cuesta 400 mil millones de pesos Y ahí fue la robadera de la señora Nahle. Por eso no va a ser gobernadora de Veracruz. No queremos gente bandida, no queremos gente que venga a saquear a Veracruz, no queremos una zacatecana en Veracruz, por eso vamos a apoyar a Pepe Yunes”, agregó.

De visita en la huasteca alta, la candidata se refirió a la sequía anormal y la falta de agua que padecen los municipios del norte: “Están ustedes con una sed tremenda y este gobierno no ha querido declarar una emergencia climática, no les ha querido dar recursos a los agricultores, recursos a los ganaderos, recursos a los pescadores, a pesar de que las lagunas están prácticamente secas, esta presidenta no los va a abandonar, esta presidenta los va a ayudar, los va a cuidar.”

Pidió apoyar al candidato del frente opositor PAN-PRI-PRD, José Yunes Zorrilla: “Voy a apoyar a Pepe Yunes con recursos para que Veracruz tenga policías bien pagados. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos, todas las policías van a tener crédito de vivienda, todos los policías van a tener becas para sus hijos. Vamos a cuidar a los policías para que nos cuiden”.

Reiteró que los programas sociales no se van a quitar si ella llega a la Presidencia y destacó su promesa de que la pensión de adultos mayores va a empezar a los 60 años, además de la beca para jóvenes universitarios.

Destacó su programa para mujeres que se llamará el Sistema Nacional de Cuidado, que consiste en estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo para que cuiden a los niños y personas con discapacidad.

Al finalizar, Gálvez llamó a los veracruzanos a votar el 2 de junio por la alianza opositora y cuidar las casillas electorales: “Necesito su fuerza. Necesito que nos ayuden a defender la elección. Porque esos de Morena ya los conocemos de mañosos. Hay que cuidar la casilla, hay que cuidar la elección y hay que estar bien atentos”.