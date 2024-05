“Ya se andan peleando por quién renuncia por quién”, ironiza Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya reconocieron su derrota, ya se andan peleando por quién renuncia por quién”, ironizó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, ante los retos de declinación entre candidatos de la oposición para hacerle frente en las elecciones del próximo 2 de junio.

Con esa frase inició la morenista su mitin en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto a Claudia Delgadillo, candidata de la coalición a la gubernatura jalisciense, la cual hoy está en poder de Movimiento Ciudadano.

“A unos cuantos días del 2 de junio, del otro lado ya reconocieron su derrota, ya se andan peleando por quién renuncia por quién. En cambio, nosotros arriba de 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México”, alardeó.

Sin mencionar nombres, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió al reto que lanzó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en el sentido de que, si declina en favor de la candidata del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, él deja la presidencia del tricolor y su candidatura al Senado de la República.

No obstante, el abanderado emecista no tardó en responderle: “¿Y tu nieve, de qué la quieres Alito?” y dijo que ese llamado era un acto de “ligera desesperación, pequeñísima desesperación”. Un día antes, Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de MC al Senado por Nuevo León, pidió a Álvarez Máynez y a Gálvez declinar por el segundo lugar “para construir una oposición responsable”.

Ante esa polémica, Sheinbaum Pardo destacó su ventaja de más de dos dígitos en las encuestas y explicó que estos resultados se deben a que la oposición alberga “odio y coraje” al Movimiento de Transformación al ser un proyecto que hace política “con amor” y que da resultados.

Dijo: “Ellos tienen odio, un enorme odio, coraje, porque el pueblo de México no los acepta. En cambio, nosotros no solo hacemos política con amor, sino tenemos la fuerza de la razón del pueblo de México de nuestro lado”.

Empresarios le piden seguridad

Por la mañana, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, se reunió con unos 500 empresarios de Jalisco, entre quienes le preguntaron qué harán el gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad en las carreteras y aduanas.

Sin entrar en debate, ella les ofreció crear una unidad especial de la Guardia Nacional para cuidar las carreteras, no solo de Jalisco, sino de todo el país.

“No quiero hablar, no me gusta pues generar debate en torno a la situación actual, pero creo que parte del problema en algunos estados de la República es que no hubo coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal”, dijo.

Luego, reiteró la propuesta de consolidar la Guardia Nacional con más tecnología, cercanía con la gente, vínculo con las policías estatales y que puedan actuar como “primeros respondientes” y tener su propia área de inteligencia e investigación.

Por la noche, la morenista tuvo otro mitin en el municipio de Zapopan, donde, como hace un mes, le expresó su respaldo a Pedro Kumamoto para ganar la presidencia de dicho municipio, bajo la bandera del partido Futuro, en simpatía con la Cuarta Transformación. Se trata del joven que hace ocho años se convirtió en el primer diputado local por la vía independiente del país.