Alessandra Rojo acusa a la SSC y la Fiscalía de revictimizarla por filtrar video de atentado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La candidata a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc con la alianza "Va por la CDMX", Alessandra Rojo de la Vega, acusó al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vásquez, y al encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, de revictimizarla en las investigaciones del atentado que sufrió la noche del pasado 11 de mayo.

En su cuenta en X, la candidata publicó un video a través del cual compartió que revivió el momento de su atentado gracias a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina filtraron el pasado martes las imágenes en las que se aprecia el momento en el que un hombre se acerca a la camioneta en la que viajaba la política, saca un arma de fuego y comienza a disparar: “Videos que tuve que ver y con ellos revivir momentos que a nadie le deseo".

Visiblemente molesta, consideró que la FGJCDMX es "lo peor que le pudo pasar a esta ciudad" y envió un mensaje a los funcionarios mencionados:

"Las autoridades, quienes deberían protegernos y procurar justicia, específicamente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, salen a comunicar y exponer un video del momento exacto en el que atentan contra mi vida".

