Candidato del PRI a diputado local, Rafael Montiel, denunció que fue golpeado en Cuajimalpa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rafael Montiel, candidato priista a diputado local en Cuajimalpa, fue golpeado e intimidado mientras realizaba un recorrido de su campaña, en la colonia de Contadero por un grupo de hombres, presuntos enviados del candidato al Senado de la República del PVEM, Adrián Rubalcava.

En un video que publicó en X el candidato agredido, aparece frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) haciendo un pronunciamiento: “Yo te digo a ti Adrián Rubalcava y Jesús Arrieta (secretario particular del exalcalde de Cuajimalpa), no más violencia en Cuajimalpa, si tienen algo conmigo díganmelo, pero yo no me voy a echar para atrás, yo voy a seguir caminando las calles, voy a seguir tocando las puertas, y voy a seguir llegando con su gente, no les tengo miedo, y no me voy a echar para atrás”.

¡MORENA ES VIOLENCIA Y COBARDÍA! Así acaban de atacar a nuestro candidato a Diputado Local en Cuajimalpa, Rafael Montiel, un joven priista comprometido que está trabajando y construyendo en favor de la ciudadanía.



Lo acompañó la secretaria general del PRI en la Ciudad de México, Tania Larios, quien denunció que la agresión es un “claro ejemplo de tentativa de homicidio”, pues aseguró que Rubalcava y Arrieta han amenazado y mandado golpeadores contra Montiel y sus brigadistas:

“No vamos a parar hasta que den a los responsables, no es la primera violencia ni acto de este tipo que sufrimos y que vivimos, pero ya le exigimos al jefe de Gobierno, Martí Batres, y al fiscal que está aquí (el encargado de despacho de la FGJCDMX, Ulises Lara), que den que los responsables, que bien saben quiénes son”.

El diputado panista, Jorge Triana, estuvo presente y señaló que los agresores portaban armas blancas, también apuntó que presentarán las denuncias correspondientes: “Hemos presentado ya otras aquí, por la misma razón, no nos vamos a dejar, aclaramos aquí y dejamos el precedente, Cuajimalpa es un foco rojo para la elección del 2 de junio”.

El primero en publicar la grabación que documentó el ataque fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su cuenta de X. El video muestra a un grupo de más de ocho hombres agrediendo al candidato y su equipo, quienes portaban camisas rojas con el logo del partido.

En la grabación se aprecia que el candidato trata de repeler la agresión extendiendo uno de sus brazos y dice, “¡Ya, tranquilos!”, mientras uno de los agresores lo patea y lo acorrala contra la pared de un domicilio.

Las agresiones continúan contra el equipo del priista, incluso en un momento, uno de los atacantes se distancia de la pelea y recoge una piedra del piso.

Se ve como el señalado suelta la piedra cuando aborda un Tsuru blanco, junto a algunos de sus cómplices, al mismo tiempo que el resto de los agresores se suben a dos motocicletas, para huir del lugar.

En la publicación, Moreno sentenció: “¡MORENA ES VIOLENCIA Y COBARDÍA! (...) Esto es responsabilidad de MORENA, una bola de violentadores que buscan infundir miedo en la oposición. ¡Son unos cobardes!”.

El dirigente del PRI agregó: “Están desesperados, saben que van a perder y por eso recurren a las agresiones. ¡Exigimos que se dé con los responsables y se aplique todo el peso de la ley!”.

El candidato a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, se solidarizó con el candidato a diputado local en la misma red social: “Están desesperados por su inminente derrota, pero no nos detendrán, seguiremos en las calles y el #2dejunio ganaremos la elección”.

El senador del Grupo Plural y miembro del equipo del aspirante a gobernar la ciudad, Emilio Álvarez Icaza, también realizó una publicación, en la que afirmó: “Personas al parecer cercanas a @AdrianRubalcava golpean a Rafael Montiel, candidato por el PAN, PRI Y PRD en el Distrito 20 local de Cuajimalpa. La agresión ocurrió en la zona de Contadero. Denuncian que iban armados con palos y picahielos”.

Y responsabilizó al jefe de Gobierno, Martí Batres, de condenar la agresión: “@martibatres lo sabe. Y lo permite”.

A las muestras de solidaridad que recibió el candidato agredido, se sumaron las publicaciones que realizó el dirigente del PRI en la CDMX, Israel Betanzos; el dirigente del PRD nacional, Jesús Zambrano; el candidato a gobernar Cuajimalpa de la alianza “Va por la CDMX”, Carlos Orvañanos; la secretaria general del PRI en la CDMX, Tania Larios.

Aunque algunos usuarios de X condenaron el ataque y solicitaron que se revisen las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), otros opinaron diferente:

