Empresarios reprochan a Clara Brugada el uso del apelativo “Cártel Inmobiliario”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Empresarios del sector inmobiliario le reprocharon a la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, el impacto que les ha representado el apelativo del “Cártel Inmobiliario” en la imagen de desarrollos inmobiliarios, pues aseguraron que es más popular que los cárteles de drogas.

Al encuentro “Expo Desarrollo Inmobiliario” también acudieron los aspirantes Santiago Taboada, de la alianza “Va por la CDMX”, y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano.

Mientras la morenista se enfrentó a un público que se concentraba en su celular mientras daba su discurso, el abanderado del PAN, PRI y PRD fue bien recibido por los empresarios, y Chertorivski dijo que reconoció entre los asistentes los rostros de “amigos”.

Brugada llegó más de una hora tarde al evento y se enfrentó al empresario Abraham Metta, quien moderó la conversación y la confrontó: “Te diría, se habla más del Cártel Inmobiliario que del cártel de drogas, desgraciadamente pues eso afecta la imagen, y se equipara cualquier desarrollo inmobiliario con algo ilegal”.

“Cuando hablo del cártel inmobiliario, me refiero a los funcionarios corruptos que hicieron que el desarrollo urbano tuviera esta situación”, contestó la candidata oficialista.

Antes, aclaró: “No me refiero a los constructores, no me refiero a la industria del desarrollo inmobiliario porque ustedes cumplen con la ley”.

Dijo que, de ganar las próximas elecciones del 2 de junio, para su gobierno será importante la participación de los desarrolladores inmobiliarios, y remarcó que es uno de los sectores más importantes a nivel económico en la CDMX.

Además, prometió la oportunidad de que esta ciudad continúe siendo un escenario importante de desarrollo inmobiliario.

Frente a los empresarios, la representante de Morena se adelantó a los resultados del proceso electoral y propuso iniciar mesas de trabajo:

“Para empezar la definición conjunta, juntos, en donde el crecimiento inmobiliario se tiene que hacer en la Ciudad (...) el desarrollo inmobiliario se llevará a cabo de manera acordada, por supuesto planificada y tomando en cuenta los diagnósticos urbanos que tenemos para la ciudad”.

Aunque les aclaró: “Habrá zonas en donde no podremos, eso lo platicamos, si tenemos una zona con problemáticas de agua, pues es muy difícil que lo llevemos a cabo, pero habrá otras zonas en donde habrá las condiciones para llevarlo a cabo”.

Marco Shabot, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue el encargado de moderar la participación de Santiago Taboada, y le preguntó el papel que jugaría dicho sector en su administración.

Directo, el panista respondió: “Para mí es un sector estratégico, lo he dicho en público y lo he dicho en privado, no soy de esas personas que por las mañanas lo señalan y por las noches lo saluda, sino que creo firmemente en que el desarrollo es un punto estratégico para que crezca que esta ciudad, vamos a financiar el desarrollo social con el desarrollo económico”.

Y se comprometió a que desde el primer día de su gobierno iniciarán los procesos de consulta en el Instituto de Planeación: “Para lograr actualizar un Programa de Desarrollo Urbano que lleva 21 años sin actualizarse”.

Shabot lo cuestionó sobre las estrategias que planea implementar en seguridad, certeza jurídica y agua, a lo que el exalcalde de Benito Juárez respondió refrendando las propuestas que ha enarbolado en su campaña.

Mencionó su programa “Blindar CDMX”, para atender el tema de seguridad en la capital por medio de un sistema de proximidad de cuadrantes; sobre el agua, remarcó su intención de promover un programa de atención a fugas de agua; en materia de certeza jurídica dijo: “Lo primero que tenemos que hacer a ustedes es garantizarles que lo que cumpla con la ley se va a hacer en la ciudad, punto”.

La intervención de Salomón Chertorivski fue moderada por Elías Fasja, director del Grupo Inmobiliario GFA, quien durante el discurso se refirió al emecista con confianza, como “Salo”.

Chertorivski utilizó el micrófono para criticar al gobierno capitalino por la falta de planeación: “Aquí no planeamos nada, todo va saliendo por ocurrencias, por momentos, por hígado, necesitamos un plan y los planes en una ciudad sí se tienen que construir de manera democrática y es difícil las negociaciones, hay muchos intereses”.