Lilly Téllez insulta a consejero del INE y exhibe su número teléfonico en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez exhibió el número de teléfono de la oficina de Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de una publicación en su cuenta de X.

“Me prohibió ir con Ciro. Me condenó sin ninguna prueba ni indicio de que yo compro el espacio”, denunció Téllez y lo acusó de ser “cobarde” y “servil” al diputado Gerardo Fernández Noroña –del Partido del Trabajo– y al morenista Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

Él es Arturo Castillo, me prohibió ir con Ciro.



Me condenó sin NINGUNA prueba ni indicio de que yo compro el espacio.



Me censuró por cobarde y servil a Changoleón @fernandeznorona y a @AlfonsoDurazo



Es otro a quien el doctorado no le quita lo tarado.



Su tel: 55 56 28 48 40 pic.twitter.com/ZiM0ypKEmt