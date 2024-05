AMLO: “ahora está fresa la campaña”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de la elección presidencial, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que observa una “campaña fresa”, no ve problemas de gravedad y la comparó con las tres veces que él fue candidato y el ambiente estaba “más caliente”.

Ahora está más tranquilo, dijo, “a mí me tocó estar en tres elecciones presidenciales, estaba más caliente, ahora está fresa la campaña. Si les cuento… ya les voy a ir platicando”.

Y reiteró la historia de que durante su candidatura la oposición buscó de manera “desesperada” unirse y declinar hacia cualquier candidato para ganar la elección.

Recordó también que recurrieron a empresarios y actores para que fueran candidatos a la presidencia, como Carlos Slim y Eugenio Derbez.

“Hace seis años que me tocó, no no no, se reunían allá en Punta Mita, en la zona turística más lujosa, los machuchones para ver cómo nos paraban, nos detenían. Estaban haciendo reuniones y pasando la charola”.

Ese mensaje, dijo, es para quienes nacieron en 2006 porque este año ya podrán votar: “En 2006 se unieron y nos robaron la presidencia. En el 12 se volvieron a unir y se devolvieron el favor. Eso era lo que pretendían en la desesperación en el 18, muchísimo dinero y guerra sucia. La gente dijo cambió y transformación y aquí estamos”.

Aseguró que en la actual campaña que le toca enfrentar a Claudia Sheinbaum, “no veo así las cosas, son más los representantes, empleados, achichincles, pero los de mero arriba, que antes si estaban activos ahora los observo más reservados”.

Expuso que ahora ve las cosas más en función de privilegios y de posturas ideológicas.

Y antes, dijo, la preocupación era más sobre el modelo económico porque no querían dejar de robar. “Ahora se han dado cuenta que sin robar se puede invertir en México y puede haber ganancias razonables”.

Después de dedicar varios minutos al mensaje a los jóvenes que en esta elección podrán votar, consideró que “no hay que preocuparse, dejarle estos asuntos a la gente, es mucho el pueblo de México”, al mismo tiempo dijo que va a seguir la guerra sucia.

“La verdad hasta ahora muy bien, no ha pasado a mayores, no quiero invocar cosas indeseables, toco madera, una vez que pase de lo que ha ocurrido en otros tiempos, por eso digo que es una campaña y ojalá no cambien las cosas porque la política no es ciencia exacta, es de aproximaciones, hasta ahora requetebién. Todos bien portados, nuestros adversarios, nada más debate, gritos y sombrerazos”.

Al final admitió que han sucedido algunos hechos, “cosas lamentables, agresiones, no muchas, no quiero comparar porque cuando es agresión o pérdida de vida es lamentable, pero no como antes”. En ese contexto llamó a todos a salir a votar.