Callo de Hacha difunde nuevo video del hijo de Xóchitl; Beatriz Gutiérrez Müller pide retirarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El influencer Callo de Hacha difundió este jueves un nuevo video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, insultando y golpeando a policías de la Ciudad de México.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller rechazó la difusión de esta nueva grabación y pidió que fuera retirada.

A principios de abril, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador ya había reaccionado de forma similar a la difusión –también por parte de Callo de Hacha– de otro video en el que el joven fue exhibido agrediendo a personal de un antro de Polanco en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, Gutiérrez Müller pidió a los políticos en campaña y a sus equipos que “jueguen limpio” y rechazó que los familiares sigan siendo “daños colaterales”.

Este jueves, respondió a una publicación de la cuenta de X promorenista @catrina_nortena que retomó el video y llamó a compartirlo.

“No, no lo comparto y te pido que lo retires. Esto no es correcto. Por favor, si un miembro de la familia no está cometiendo delito, dejen de molestar en la vida privada. Todos nos equivocamos.

“Cada quien con sus conductas inapropiadas, ¿o somos perfectos? ¿Quién tira la primera piedra? Ya estamos grandecitos. Por ello, repito: basta de que los familiares seamos ‘daños colaterales’ de la campaña electoral de un candidato o candidata”, escribió Gutiérrez Müller.

Poco después, @catrina_nortena borró la publicación.

La respuesta de Callo de Hacha

Quien respondió a la postura de la historiadora fue el influencer Callo de Hacha, quien manifestó su desacuerdo:

“Doctora, respeto mucho su opinión, pero no estoy de acuerdo. No estamos hablando de un menor de edad ni de un familiar como ‘daño colateral’, sino de un hombre de casi 30 años que forma parte de la campaña de quien aspira a la presidencia de México y que ocupa el cargo de Coordinar de los Jóvenes.

“La información es de valor periodístico y creo que todos los mexicano tienen derecho a saber por quienes están votando. Le mando un gran abrazo y viva la libertad de expresión”.

En otra publicación, reiteró que no retiraría el video.

“Aunque lo pida el presidente o la primera dama, NO voy a eliminar el video. Nadie está por encima de la ley, y menos los familiares de políticos. Normalizar la discriminación y humillación a nuestros policias es parte del deterioro social que vivimos”.

Después convocó a una encuesta para decidir si lo retiraba.

“¿Debería bajar el video de @JPsagalvez, hijo de @XochitlGalvez, alcoholizado, agrediendo e insultando a policías de la Ciudad de México porque la primera dama @BeatrizGMuller me lo solicita? ACATARE LA DECISIÓN DEL PUEBLO”, publicó en X.

Hasta las 18:30 horas habían participado más de 21 mil usuarios, de los cuales 62 por ciento se pronunciaron a favor de bajar el video.

Finalmente anunció que a las 8 de la noche lo retiraría “Como lo solicitó la Dra. @BeatrizGMuller, en punto de las 8 PM eliminaré de mis redes sociales el video en el que aparece @JPsagalvez, hijo de @XochitlGalvez, agrediendo e insultando a policías de la CDMX. Al mismo tiempo daré un mensaje MUY IMPORTANTE”.