Alessandra Rojo de la Vega exige dar con autores intelectuales del ataque en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Alessandra Rojo de la Vega, candidata a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc por la alianza Va por la CDMX, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que “den con los autores intelectuales” del atentado que sufrió el pasado 11 de mayo.

La exigencia fue respaldada por el candidato a la Jefatura de Gobierno del PAN, PRI y PRD, quien después de presentarse en el evento “Diálogos por la inclusión”, declaró: “Ojalá la Fiscalía, como lo decía Alessandra, investigue no solamente a quién ejecutó, sino a quién planeó este ataque”.

Este viernes, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, y el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, notificaron que detuvieron ayer a Juan David “N”, presunto responsable de haber detonado un arma de fuego contra la camioneta en la que viajaba la aspirante a gobernar la Cuauhtémoc.

Tras el anuncio, Rojo de la Vega hizo una publicación en su cuenta de X: “Exigimos que se cumpla con el proceso, que ningún error de la Fiscalía sirva de excusa para que se caiga el caso y sobre todo que den con los autores intelectuales”.

De acuerdo con la información que compartió Lara, el presunto responsable declaró que le pagaron por disparar contra la candidata opositora: “Es una línea de investigación que se abre, que nos deja mucha claridad de que esta pudo ser una de las motivaciones, es decir, fue un acto realizado mediante pago. Él actuó a manera de sicario con esta conducta”.

No confío en el gobierno

No confío en la fiscalía, misma que me ha espiado y perseguido tres años.

No confío en quienes dan noticia sin antes darnos la información… que es un derecho. https://t.co/ykZ8Ufg3M7