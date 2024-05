Candidata de Morena falta a debate por la gubernatura de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).– En el segundo debate por la gubernatura de Morelos sólo participaron dos candidatas, pues la morenista Margarita González Saravia no acudió, lo que fue aprovechado por Lucía Meza Guzmán, de la coalición opositora, y por la emecista Jessica Ortega de la Cruz, para dejar en claro que la opción oficial representa “la continuidad de corrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo”.

Al principio del debate, la moderadora, la periodista local Fabiola García Villafaña, leyó un oficio en el que González Saravia se excusaba de acudir al debate por “tener varios eventos de proselitismo” en su agenda.

Durante el encuentro, Meza Guzmán y Ortega de la Cruz presentaron propuestas de combate a la pobreza, protección al medio ambiente, atención a grupos vulnerables y buen gobierno.

Hubo pocos intercambios entre las dos participantes. Sólo Jessica Ortega lanzó algunas críticas contra Lucía Meza, a quien acusó de también haber sido aliada de los gobiernos del pasado.

Sin embargo, las críticas fueron ignoradas por la opositora, quien en todo momento exhibió actos de corrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y acusó a Margarita González de representar la continuidad.

Ambas hicieron énfasis en la ausencia de la exdirectora de la Lotería Nacional. “Es claro que, si no puede mirar al pueblo de Morelos, si no le da la cara, ¿cómo se atreve a pedir el voto? ¿Cómo pretende gobernar si no es capaz de acudir a rendir cuentas?”, dijo Lucía Meza.

González Saravia había advertido que la ley sólo la obliga a acudir a un debate, por lo que había adelantado que no se presentaría al segundo encuentro.

En relación con el combate a la pobreza, Lucía Meza recordó que hay evidencia de que Cuauhtémoc Blanco desvió 3 mil 800 millones de pesos: “¿Cuántas viviendas hubiéramos mejorado? ¿Cuántos policías hubiéramos contratado? ¿Cuántas vidas hubiéramos mejorado?”, sostuvo.

Sobre el medio ambiente, hizo énfasis en el mejoramiento del acceso al agua para la población. En cuanto al empleo, propuso un programa de apoyo financiero a las mujeres, mismo que ha denominado “Las Adelitas”. Sobre el mejoramiento del gobierno, sostuvo que se combatirá la corrupción y para empezar revisará peso por peso de la administración que está por terminar.