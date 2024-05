Comunidad LGBTIQ+: Brugada y Chertorivski ofrecen combatir la discriminación y la inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, los candidatos a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada y Salomón Chertorivski acudieron al foro "Impulsando una ciudad para todes”, al cual, a pesar de contar con una invitación pública, no asistió el abanderado de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, quien tuvo su propio encuentro llamado “Diálogos por la inclusión”.

El foro fue moderado por el politólogo Genaro Lozano y la periodista Yuriria Sierra, quien envió un mensaje al candidato panista: “Todos los chilangos y las chilangas, pues merecemos que nos digas cuáles son tus posturas al respecto”.

Lozano le extendió una invitación pública: “Aquí está el foro, esta es la dinámica, las preguntas no son nuestras, son de la sociedad civil, Santiago tienes todavía tiempo, puedes venir a este foro y también darnos tus propuestas, tus ideas, tu diálogo (...) Yuriria y yo nos podemos quedar hasta las 5 de la tarde si quieres".

Sin embargo, Taboada no respondió a la invitación, pero se presentó en el Centro Cultural San Ángel para un encuentro con la comunidad encabezado por Diana Sánchez Barrios, diputada y lideresa de dos de las organizaciones más poderosas del comercio ambulante en la Ciudad de México, que ha manifestado su apoyo al proyecto del candidato opositor.

Ahí se comprometió a reconocer las necesidades de este sector, así como la deuda histórica que la capital tiene con ellas, ellos y elles.

Al ser cuestionado sobre si su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+ es oportunismo panista, respondió: “No, ahí nosotros hemos venido, no es la primera ocasión, el 14 de febrero firmamos parte de la agenda, inclusive ustedes vieron como cancelaron el lugar para que no lleváramos a cabo ese encuentro y terminamos haciéndolo un poquito de manera acarreada”.

Durante el encuentro, el panista se dirigió a Sánchez Barrios y se refirió al foro en el que estuvo ausente: “Quiero decirlo, hoy se han venido construyendo diferentes agendas en diferentes espacios, pero tú prácticamente desde hace tres meses me pudiste que firmáramos un compromiso y que estuviéramos aquí, por eso no te podía fallar”.

Mientras los asistentes coreaban consignas: “Aquí está la resistencia trans” y “Ni una muerta más”, el opositor aseveró: “Queremos ayudar que, a través de las organizaciones de la sociedad civil, que han visto por la comunidad LGBTQ+, nos ayuden a mejorar las condiciones de ustedes (...) Yo los voy a respetar”.

Moneda de cambio político

En su intervención en el foro "Impulsando una ciudad para todes”, la candidata morenista Clara Brugada acusó a su contrincante de oposición de utilizar a la comunidad como moneda de cambio político, pues, aunque no mencionó su nombre, señaló la “peligrosa utilización de discursos y estrategias por parte de actores políticos de derecha, que buscan aprovecharse del movimiento y la lucha por la igualdad para fines electorales”.

Y pronunció la frase que el abanderado del PAN, PRI y PRD ha utilizado cuando es cuestionado sobre su postura respecto a dicha comunidad: "En los derechos que hay, ni un paso atrás”.

Brugada se comprometió a "no dejar a la discriminación como una burla de los derechos", pues propuso una estrategia de gobierno que garantice la transversalidad en el combate a la discriminación, la cual involucre a todas las instancias públicas y privadas, organizaciones, gobiernos locales y federal.

Cirugías de reasignación de género en sector público

Salomón Chertorivski no estuvo presencialmente en el foro, se conectó por medio de una videollamada y de esta manera se pronunció respecto a las cirugías de reasignación de género: “Tienen que estar incluidas en el cuadro de atención del sector público para que las personas que los quieran realizar no tengan que acceder a metodologías y espacios que no son seguros”.

Y apuntó tres problemáticas que enfrenta la comunidad LGBTTTIQ+, que son las limitaciones en derechos y libertades, la inseguridad y la salud.

Entonces, se comprometió a facilitar el reconocimiento de identidad de género en todos los trámites, en toda gestión administrativa y generar una educación inclusiva.

Sobre la seguridad, dijo que de ganar las próximas elecciones reforzará la Unidad de Atención a la diversidad sexual de la propia Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Y en cuanto a la salud, además de las cirugías de reasignación de género, consideró que las clínicas especializadas deben brindar terapias hormonales y reforzar la salud mental.