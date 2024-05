Consejeros del INE difieren sobre recomendación de abstenerse de usar el color rosa en marcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, consideró que el uso de colores en una manifestación ciudadana “es libre”, difiriendo así de la presidenta del organismo Guadalupe Taddei, quien recomendó abstenerse de usar el color rosa como distintivo de la manifestación ciudadana de este domingo 19.

A unas horas de que se lleve a cabo la manifestación de la “marea rosa”, en defensa de la democracia y que lleva como oradores principales a Xóchilt Gálvez y Santiago Taboada, ambos de la coalición PRI-PAN-PRD, la consejera ciudadana Claudia Zavala recordó que el INE es una institución “ciudadana”, por lo que no tendría por qué poner límites a los ciudadanos.

Guadalupe Taddei pide a la “marea rosa” que no use el color rosa del INE

En conferencia de prensa previa al tercer debate presidencial, Zavala difirió de la recomendación que hizo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien replicó la solicitud de la coalición conformada por Morena-PT-PVEM, de conminar a los manifestantes de la “marea rosa” de no usar el color distintivo del INE.

La Consejera del INE Claudia Zavala nos confirma que el rosa "no es exclusivo de nadie".



Recordemos que el INE es un órgano colegiado, no es propiedad de un particular. La institución es nuestra, nosotros la creamos, nosotros la defendimos y nosotros tomamos las decisiones. pic.twitter.com/Nb60JYQkC3