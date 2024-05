“Otra calumnia”: Mario Delgado niega estar bajo investigación de EU

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, negó estar bajo investigación de las autoridades de Estados Unidos, como afirmó en el tercer debate presidencial la candidata opositora Xóchitl Gálvez.

“Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos”, señaló tras referir los presuntos vínculos de Mario Delgado con Sergio Carmona, “el rey del huachicol”.

¿Por qué le llamé a Morena narcopartido? Aquí les va la historia:



En 2019, Mario Delgado se asoció con Sergio Carmona, el rey del huachicol. El negocio consistía en meter gasolina ilegal a México, desde Estados Unidos, sin pagar impuestos. El quebranto a las finanzas públicas… pic.twitter.com/sTXfRPFSKx — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 20, 2024

En su participación en un programa de Televisa de análisis del tercer debate presidencial, Mario Delgado negó los señalamientos de Xóchitl Gálvez e incluso dijo que consultaría al gobierno estadunidense.

“Si tiene pruebas pues tendría que presentarlas la candidata del PRIAN, porque sólo parece que es parte de la estrategia de mentiras que utilizó en este debate. Se veía desesperada.

“Yo no tengo ninguna investigación, ella dice que en los Estados Unidos, bueno, voy a hacer una consulta al gobierno de los Estados Unidos para saber si es cierto lo que está diciendo”, dijo el líder morenista.

Más tarde, desde su cuenta de X, publicó un video de una reciente visita que hizo a Estados Unidos.

“OTRA CALUMNIA. La candidata del #PRIAN asegura que tengo abierta una investigación en los Estados Unidos ¡FALSO! Así nos recibieron en Los Ángeles California apenas en octubre pasado con motivo de la visita de @Claudiashein a nuestros paisanos. ¡No somos iguales!”.

Así nos recibieron en Los Ángeles California apenas en octubre pasado con motivo de la visita de ?@Claudiashein? a nuestros paisanos. ¡No somos iguales! pic.twitter.com/JB0kCNgMa1 — Mario Delgado (@mario_delgado) May 20, 2024

En la misma red retuiteó una publicación de Infodemia en la que cita esta declaración suya: “Si me investigaran me hubieran hecho un requerimiento, no me hubieran dejado entrar (…) no tengo ningún problema, es una más de las mentiras, una estrategia para tratar de engañar”.