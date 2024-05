Taboada cerró campaña en la “marea rosa” del Zócalo; irá a mítines finales en alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato de la alianza "Va por la CDMX", Santiago Taboada, defendió que los asistentes a la “marcha rosa” por la democracia no necesariamente son simpatizantes de los partidos que conforman el Frente Amplio por México: "Son apartidistas, pero no son apolíticos".

En conferencia, el panista presumió que su "gran cierre" de campaña fue en la concentración de la "marea rosa", el pasado 19 de mayo: "No hay mejor cierre que en el Zócalo".

Desde el hotel Holiday Inn, en la colonia Santa Cruz Atoyac, de la alcaldía Benito Juárez, se comprometió: "Vamos a estar en los 16 cierres regionales, voy a estar acompañando a cada uno de estos maravillosos y maravillosas candidatas".

Al ser cuestionado por Proceso sobre los representantes de la alianza opositora que acudirán a las casillas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el próximo 2 de junio, Taboada respondió:

"Tenemos el 100% de los RC1 (representante de casilla uno) y de los RC2 (representante de casilla dos) cubiertos (...) nosotros tenemos prácticamente ya lo subimos al sistema, el 100% de nuestra representación electoral.

"Ayer hicimos un corte en la noche, todas las alcaldías están cubiertas con RG's (representante general), RC1 y RC2", añadió el candidato.



Denuncias de candidatos a alcaldes



Estuvieron presentes los candidatos a las alcaldías, quienes se reunieron por cuarta semana consecutiva con el abanderado del PAN, PRI y PRD, para denunciar irregularidades, amedrentamientos e incluso actos de violencia contra ellos, sus equipos y simpatizantes durante el proceso electoral.

Karen Yañez, candidata por Tláhuac, acusó al Gobierno de la Ciudad de México de mandar funcionarios públicos a agredir a los asistentes de sus recorridos.

Particularmente señaló a Araceli de Paz, funcionaria de la alcaldía que espera gobernar, por amenazar a los habitantes con retirarles los apoyos sociales si no se retiran de los mítines de la candidata.

El candidato a gobernar Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, afirmó que en dicha demarcación también son condicionados los ciudadanos con amenazas de retirarles los apoyos sociales.

Aunque no ofreció pruebas, Gutiérrez acusó a René Bejarano, ex secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador -cuando fue jefe de Gobierno-, de "meter las manos en la elección".

El candidato por Benito Juárez, Luis Mendoza, arremetió contra el jefe de Gobierno, Martí Batres, por no revelar el o los contaminantes en el agua que se suministra por la red hídrica y afectó al menos 10 colonias de esa alcaldía durante el pasado mes de abril: "Pese a que un juez federal ya le ordenó que nos dé la información".

Y afirmó que el recurso sigue contaminado: "Nada más hicieron su montaje, una semanita, nos dieron atole con el dedo".

Carlos Orvañanos, candidato a gobernar Cuajimalpa, denunció que en esa demarcación la oposición es víctima de violencia por parte del "Cartel Dragón", cuyo presunto líder es el candidato al Senado de la República del PVEM, Adrián Rubalcava.

Además, los candidatos Mauricio Tabe, por Miguel Hidalgo; Jorge Alvarado, por Milpa Alta; Alfa González, por Tlalpan, y Margarita Saldaña, por Azcapotzalco, apuntaron que en las alcaldías mencionadas el oficialismo condiciona a los habitantes con el suministro de agua a través de la red hídrica y en pipas.

Lo anterior, según explicaron, es una estrategia para culpar a las autoridades delegacionales en los territorios donde la oposición busca reelegirse, o para que los ciudadanos coloquen propaganda política de las candidatas de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum a nivel Federal y Clara Brugada a la Ciudad de México.