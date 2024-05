En pleno debate, candidata de Movimiento Ciudadano declina a favor de Morena en Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno debate “chilango” por la alcaldía Álvaro Obregón transmitido en vivo, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Esther Mejía Bolaños, declinó a favor de su homólogo de Morena-PT-PVEM, Javier López Casarín, para enfrentar a Lía Limón, del PAN-PRI-PRD, quien se quiere reelegir.

“Hoy anuncio públicamente, que me subo, me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier, que yo sé que tú podrás construir junto conmigo todo lo que yo me comprometí”, dijo Mejía la tarde de ayer, lunes 20.

En el #DebateChilango la candidata de @MovCiudadanoCMX a la alcaldía en #ÁlvaroObregón Esther Mejía Bolaños declinó a favor del candidato de @MorenaCiudadMex, @LopezCasarinJ.



Aseguró que se suma también al proyecto de @Claudiashein y @ClaraBrugadaM. pic.twitter.com/eZik45WcSl — Braulio Luna (@brauliolunan) May 21, 2024

Con voz tropezada, le pidió a Casarín: “por favor, hazle llegar mi comunicado a la doctora Claudia y a Clau, a Clara”, y selló la unión con un apretón de manos con el candidato beneficiado, exfuncionario de la Cancillería y allegado a su extitular, Marcelo Ebrard.

Tras el anuncio, en el mismo debate Lía Limón acusó que días antes Mejía le ofreció declinar por ella mediante una “extorsión” y mostró dos cartulinas con fotos de supuestos mensajes de chat que no se alcanzaron a ver en la transmisión. Luego, dijo que como no accedió, la emecista se fue con Morena.

“Aquí están los mensajes de Movimiento Ciudadano tratando de extorsionarnos para sumarse a nosotros. Mensajes de Esther con alguien más, que no lo hicimos, por eso entiendo que se sume con el peor candidato”.

La declinación de Esther Mejía de MC por Javier López Casarín de Morena-PT-PVEM se dio a 13 días de las elecciones del domingo 2 de junio.

La alcaldía Álvaro Obregón fue una de las seis que la alianza PAN-PRI-PRD le arrebató a Morena y sus aliados en las elecciones intermedias del 2021.

MC ya le había pedido renuncia

Después de la declinación, el partido MC dijo que Esther Mejía Bolaños ya no lo representa. En un comunicado, ayer recordó que desde el 5 de mayo, la candidata expresó su apoyo a las morenistas Sheinbaum y Brugada, por lo que el partido le pidió su renuncia inmediata de común acuerdo.

No obstante, dijo que se negó a dimitir y, por ello, el partido pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) posponer el debate de ayer, pero el organismo “no se pronunció”.

Entonces, MC se deslindó “totalmente” de Mejía Bolaños y anunció que impugnó ante el Tribunal Electoral local, el acuerdo del IECM que impedía la sustitución de su candidatura.

“Una desfachatez”: Chertorivski

La mañana de este martes, al salir del un foro sobre justicia en el Centro de la capital, el candidato a jefe de gobierno de MC, Salomón Chertorivski, acusó que la declinación de Mejía “es una desfachatez, es decir, mantenerse como candidata sin presentarnos su renuncia, ir al debate y hacer el show, pero ya había presentado su decisión de irse con Morena”.

El exfuncionario local y federal denunció que “tanto la alianza como Morena están con la chequera abierta, que hay que preguntarse de dónde viene ese dinero con el que están ofreciéndole a las candidatas y a los candidatos para que se bajen. Se lo han ofrecido a la gran mayoría de nuestras candidaturas, pero insisto, quienes están en este movimiento están por causas y por convicciones”.

Cuestionado si él declinará por alguno de sus dos contendientes, aseguró: “¡No’mbre!, por favor, ¡voy a ganar! Me han ofrecido todo, pero yo no me siento con nadie. De todas partes me han buscado”.