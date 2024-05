La estrategia de seguridad es la misma desde el sexenio de Calderón: Álvarez Máynez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, aseguró que es necesario cambiar la estrategia de seguridad, ya que ha sido la misma desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el actual gobierno.

En su visita a la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, el aspirante presidencial emecista reiteró que la inseguridad ha crecido porque el gobierno federal debe enfocarse en atender temas de alto impacto.

“Entender que es un modelo que no empezó en este sexenio, que luego se molestan muchos los de la coalición (PAN, PRI y PRD), hay que entender que son 17 años de un fracaso de modelo, de una estrategia que, con matices, pero es la misma, la de Calderón, la de Peña Nieto, la del actual gobierno, por eso lo que hay que hacer es cambiar esa estrategia, una estrategia fallida en materia de seguridad”, aseguró.

A pregunta expresa de los medios locales sobre qué hizo mal el gobierno federal en temas de inseguridad en el país, el aspirante presidencial dijo que, entre los errores, está no enfocarse en temas prioritarios, en no crear policías locales y debe, como dijo en algunas propuestas de campaña, crear una policía nacional de caminos.

“No enfocarse en los temas prioritarios, en no enfocarse en los delitos de acto impacto, en abandonar la construcción de policías locales, en abandonar las carreteras… las carreteras a nivel nacional están abandonadas, tú puedes pasar cien kilómetros sin ver una patrulla, creo que necesitamos una policía nacional de caminos, varios temas a los que ya me he referido”, dijo.