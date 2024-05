Sheinbaum denuncia “nuevo mecanismo” para evitar que voten por ella

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A una semana de su cierre de campaña, la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, reveló un “nuevo mecanismo” y el precio que, acusó, la oposición paga en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México para “comprar” el voto, el mismo que habrían aplicado candidatos a cargos populares en Durango.

Desde la semana pasada, como parte del reforzamiento de la campaña de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno con visitas a Iztapalapa, Cuajimalpa y Álvaro Obregón y ayer en Magdalena Contreras, la exjefa de gobierno de la CDMX ha dicho que la oposición “trae el fraude electoral en su ADN”.

Esta mañana, en conferencia desde Durango, reiteró su llamado a la gente a no dejarse comprar su voto: “Sobre todo, que no entregue credenciales de elector porque ese es el nuevo mecanismo. El nuevo mecanismo es comprar la credencial de elector por un mes, que pase la elección, se les da dinero, se entrega la credencial, ¿para qué? Para que no voten, porque saben que van a votar por nosotros, en su mayoría”.

Y reiteró: “Que no entreguen su credencial de elector y que, si les dan algo, pues que lo tomen y el día de la elección voten libremente”.

Al cuestionarla sobre dónde ha detectado esa compra de voto, respondió: “Ah, en todo el país. Muchísimos lugares del país, por ejemplo, en Iztapalapa lo que nos dijeron es que llegan a pagar mil, mil 500 pesos por recoger la credencial de elector”.

Credenciales por 16 mil pesos

Alentada por Sheinbaum Pardo, la candidata a diputada federal por el Distrito 01 de la coalición, Martha Olivia García, denunció que, en Durango, integrantes de la oposición “se están vistiendo con los chalecos de Morena para poder irles a quitar la credencial, darles ocho mil pesos y les dicen que en una semana les entregan, en un mes, perdón, les entregan su credencial y les regresan 8 mil pesos más”.

Agregó que también usan la “Tarjeta Madre” que entregan “por todos lados y por toda la zona rural”. No es todo: “También les están entregando trailas para el agua, precisamente, porque pues están lucrando con la gente en la zona rural, porque no tiene agua y se está dando prácticamente en todo el estado y más en el distrito 01 federal”.

Lilia Valdéz, candidata al Senado por Durango, añadió que en la entidad “es muy frecuente la coerción en las instituciones a los trabajadores por su voto”. Explicó que a empleaddos de educación y salud los obligan a “llevar un padrón, una hoja, con hasta 20 familiares para que no vayan a votar por nosotros; al contrario, para que voten por la alianza que ellos indican”.

Meta no superada…

Al inicio de su campaña formal, Claudia Sheinbaum dijo que su propósito era visitar los 300 distritos electorales del país. Sin embargo, hoy reconoció que, al contabilizar las visitas en la precampaña y la campaña, alcanzará solo 276 distritos.

Sin embargo, adelantó que después de la elección, “ya como presidenta electa, me voy a dedicar a visitar los distritos que nos faltan. Vamos a cumplir el compromiso de los 300 distritos”.